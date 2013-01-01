MİT Müsteşarı, Akdeniz'de düşürülen uçak için de mi savcılığa çağrılacak?

KCK soruşturmasında ifadeye çağrılması kriz yaratan MİT Müsteşarı Hakan Fidan için Suriye'de düşen uçak için de soruşturma izni isteneceği öne sürüldü.

Malatya Erhaç Hava Üssü’nden 22 Haziran 2012’de havalandıktan sonra Doğu Akdeniz ’de uluslararası hava sahasında Suriye tarafından düşürüldüğü açıklanan ve 2 pilotun şehit olduğu Hava Kuvvetleri’ne ait RF-4E tipi keşif uçağıyla ilgili olarak Malatya Cumhuriyet Başsavcıvekilliği soruşturma başlattı.

Mikail Pelit'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, düşürülen uçakta şehit olan Pilot Teğmen Hasan Hasan Hüseyin Aksoy’un ailesi tarafından uçağın düşürülmesinde ihmal ve kasıt bulunduğu gerekçesiyle yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcıvekilliği tarafından soruşturma başlatıldı.

Fidan için izin istenecek mi?

Başsavcıvekilliği, şehit olan pilotlar Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy’un yapılan otopsi raporları ile askeri savcılığın hazırladığı bazı bilgi ve belgeleri istediği öğrenildi.

Başsavcıvekilliğinin ayrıca, ailenin haklarında suç duyurusunda bulunduğu MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında da soruşturma açılabilmesi için Başbakanlığa yazı yazacağı öne sürüldü.

Daha önce Hakan Fidan ile bazı MİT mensuplarının KCK soruşturmasını yürüten özel yetkili savcılık tarafından PKK temsilcileri ile görüşmeleri içeren Oslo sürecini sorgulamak için ifadeye çağrılması üzerine hızla yeni yasal düzenleme yapılmış ve savcılığın girişimi önlenmişti.

Diğer pilotun ailesi de suç duyurusu yapacak

Malatyalı olan şehit pilot yüzbaşı Gökhan Ertan’ın babası Ali Ertan’ın da önümüzdeki günlerde suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.