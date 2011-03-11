MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu tutuklandı

T24

Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan, ancak yurt dışında görevde olduğu için adliyeye gelemeyen MİT Orta Asya Sorumlusu Kaşif Kozinoğlu dün geldiği Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nde örgüt üyesi olduğu ve devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri sızdırdığı gerekçesi ile tutuklandı.

İstanbul nöbetçi 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce tutuklanan Kozinoğlu’nun soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu gerekçesi ile tutuklanan odatv’nin sahibi yazar Soner Yalçın’a, Ak Parti milletvekilleri hakkında istihbarat notları, gizli belge verdiği iddia ediliyor. Soner Yalçın’ın odatv’deki ofisinde yapılan aramada “Koz” isimli bir belgenin ele geçirildiği ve orada “Kozinoğlu’ndan gelen belgeleri değerlendirelim” dendiği öne sürülmüştü.





Savcılıkta 2 saat



Soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’ün gözaltı kararı verdiği tarihte Afganistan’da görevde olan ve önceki gün askeri uçakla Türkiye’ye dönen Kaşif Kozinoğlu, sabah MİT İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne gitti. Buradan saat 11.45 sıralarında Savcı Öz’e ifade vermek için Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne geldi. MİT görevlileri Kozinoğlu gelmeden önce şaşırtma için bir arabayı gazetecilerin beklediği hâkim ve savcılar tarafından kullanılan kapıdan içeri soktu. Herkes Kozinoğlu’nun geldiğini düşünürken, Kozinoğlu başka bir araçla, tutukluların girdiği arka kapıdan adliyeye girmek istedi ancak burada da gazetecilerle karşılaştı. Basın mensuplarına görüntü vermek istemeyen Kozinoğlu, adliyenin yanında bulunan Bahçeşehir Üniversitesi’ne girmek istedi. Daha sonra üniversite kapısından çıkan Kozinoğlu, geldiği araca tekrar binerek adliyenin duruşma salonlarının bulunduğu arka kapısına geldi. Basının sorularını yanıtsız bırakan Kozinoğlu, buradan ayrılarak hâkim ve savcılar tarafından kullanılan ön kapıdan binaya girdi. Savcı Zekeriya Öz’e 2 saat ifade veren Kozinoğlu, tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



Saat 14.00’te savcılık ifadesi biten Kaşif Kozinoğlu, kendisinden önce başka suçtan sevk olan şüphelilerin mahkemedeki işlemelerinin bitmesini bekledi. Kozinoğlu mahkeme sorgusu başlayana kadar geçen sürede sorguyu yapacak olan İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi üye hâkimi Resul Çakır’ın odasının bulunduğu koridorda oturdu. Hâkim Resul Çakır’ın soruşturma dosyasını incelemesinin ardından duruşma salonuna indirilen Kozinoğlu’nu mahkeme sorgusu saat 19.00’da başladı. Kozinoğlu yaklaşık 1,5 saat süren mahkeme sorgusunun ardından tutuklandı. Kozinoğlu’nu adliyeye getiren MİT görevlileri mahkeme sorgusunu beklerken de yanından ayrılmadı.





Basına barikat



Kozinoğlu’nu adliyeye getiren MİT görevlileri, tutuklama kararının ardından Bölge Müdürlüğü’nden Kozinoğlu’nun valizlerini alarak adliyeye getirdi. Adliyenin bahçesinde geniş güvenlik önlemi alındı. Çevik Kuvvet polisleri bahçenin dışında bekleyen kameraman ve foto muhabirlerinin görüntü almasını engellemek amacıyla barikat oluşturdu. Adliyenin bahçesinde bekleyen basın mensupları ise polis tarafından dışarı çıkartıldı.





Çakıcı davasında 5 ay ceza almıştı



Afganistan’da görev yapan MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu, Genelkurmay Özel Harp Dairesi’nde görevliyken polis özel harekât timlerini eğitmek üzere görevlendirilmişti. Binbaşı rütbesiyle TSK’dan emekli oldu ve MİT’te çalışmaya başladı. Kozinoğlu’nun adı 5 yıl önce organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın davasıyla gündeme geldi. Kozinoğlu savcılara, Çakıcı ile bir siyasiye yapılacak suikastı engellemek için görüştüğünü öne sürdü. MİT, savcılığa gönderdiği bir yazı ile Kozinoğlu’nun faaliyetlerinin bilgileri dahilinde olduğunu bildirdi. Oysa Kozinoğlu, dosyada delil olarak bulunan ve samimi ifadelerle dolu bir görüşme kaydında, Çakıcı’dan iki kişi arasındaki parasal anlaşmazlıkta taraf olmasını istemişti. Kozinoğlu, Çakıcı’ya iletilmek üzere, adamına, “Söyle ona, adamı arasın, senin üzerine karabulut gibi çökerim desin” demişti.

Kozinoğlu, dönemin Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya ile görüşme yaparak, Çakıcı’nın yargılandığı çete davasında lehinde karar çıkarması için baskı yaptığı iddiası üzerine hakkında açılan davada 5 ay hapis cezası aldı. Ancak ceza ertelendiği için cezaevine girmedi.

Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mekmet Eymür’ün atin.org adlı internet sitesinde adından sıkça söz ettiği Kaşif Kozinoğlu’nun adı İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Susurluk skandalından sonra yazdığı, “Çiller Özel Örgütü” kitabında da geçti. Perinçek’e göre Kozinoğlu, Çiller ekibinin özel kuvvetlerle bağlantısını sağlıyordu.



