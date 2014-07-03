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Kültür-Sanat

MİT krizi film oluyor

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın KCK soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasıyla başlayan MİT krizi sinema filmi oluyor

03 Temmuz 2014 10:00

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan’ın savcı tarafından ifadeye çağrılmasıyla patlak veren “MİT krizi” beyazperdeye taşınıyor. “Darbe” adlı filmde Fidan’ı Cansel Elçin canlandıracak. 

7 Şubat 2012’de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan’ın KCK soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasıyla başlayan MİT krizi, sinema filmi oluyor. 

Gazeteci Avni Özgürel’in projelendirip senaryosunu kaleme aldığı “Darbe” adlı film, TFT Prodüksiyon’un yapımcılığında, Yasin Uslu’nun yönetmenliğinde çekilecek. 

Filmde Cansel Elçin başrol oynayacak. Özgürel, Elçin’in canlandıracağı karakteri yazarken MİT Müsteşarı Hakan Fidan’dan yola çıktığını söyledi.

 

Ne olmuştu

 

7 Şubat 2012 günü İstanbul’da özel yetkili savcı Sadrettin Sarıkaya’nın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski müsteşar Emre Taner, eski müsteşar yardımcısı Afet Güneş ve iki MİT görevlisini ifade vermeye çağırdığı haberi yayıldı. 

Başsavcı ve başsavcı vekili olayı doğrulamadı, ancak sonradan Sarıkaya’nın ilgili kişileri telefonla arayarak KCK soruşturması kapsamında ifadelerini almak istediğini bildirdiği ortaya çıktı. 

Olayın patlak vermesinin ardından Sarıkaya soruşturmadan alındı.

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