MİT kimlikli, kalaşnikoflu kazazede

Çankırı'nın Kurşunlu İlçesi yakınlarında dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsünün MİT mensubu olduğu iddia edilen motosiklet otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Y.S. yaşamını yitirirken, hurdaya dönen motosiklette 80 bin euro ile Kalaşnikof marka uzun namlulu silah bulunduğu öne sürüldü.

Esrarengiz kazada iddiaya göre İstanbul plakalı motosikletle Samsun 'dan İstanbul'a gittiği belirtilen 32 yaşındaki Y.S., Kurşunlu İlçesi yakınlarında önünde giden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan motosikletin sürücüsü Y.S. olay yerinde yaşamını yitirdi.

80 bin euro ve bir kalaşnikof

İddiaya göre kaza yapan motosiklette 80 bin euro ile Kalaşnikof marka uzun namlulu silah bulundu. Kazada ölen motosiklet sürücüsü Y.S.'nin üzerinden, MİT personeli olduğuna ilişkin kimlik çıktığı ileri sürüldü.

Soruşturma gizlilik içinde yürütülürken, Y.S.'nin cenazesinin ise yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere memleketi Adapazarı'na götürüldüğü belirtildi.