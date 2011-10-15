MİT: Katil polisleri Mehmet Ağar korudu

T24 - Susurluk kazasının ardından Çankaya Köşkü’nde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel başkanlığında yapılan zirvede Başbakan Necmettin Erbakan’ın polis-mafya ve siyasetçi üçgenini çözmek için istediği ikinci MİT raporu, 1990’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’na ulaştırıldı. Raporda, söz konusu faili meçhul cinayetleri işleyen Özel Harekât Daire Başkanlığı’nda görevli polislerin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar tarafından himaye edildiği belirtildi. Raporda Ağar’ın, Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı ve Korkut Eken ile olan ilişkileri de ayrıntılı olarak yer alıyor.







Taraf gazetesinin haberine göre; Ankara Özel Yetkili Savcılığı’nın, eski özel harekât polisi Ayhan Çarkın’ın itirafları üzerine başlattığı 1990’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturmada oklar giderek eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın üzerine dönüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Özel Harekât Daire Başkanı İbrahim Şahin’in, “Ortada bir suç teşekkülü varsa bana değil Mehmet Ağar’a sorun” şeklindeki ifadesinin ardından Özel Yetkili Savcılığa gönderilen ikinci MİT raporunda da Mehmet Ağar suçlandı.

‘Çatlı, Kırcı ve Eken ile ilişkili’



MİT Muhbiri Tarık Ümit’in 2 Mart 1995’de İstanbul Erenköy’deki Divan Pastanesi’nde özel harekâtçılar tarafından kaçırılarak öldürülmesinden önceki dönemi kapsayan raporda, Ayhan Çarkın ve İbrahim Şahin’in de aralarında bulunduğu 9 kişinin tutuklanmasına neden olan faili meçhul cinayetlerle ilgili bilgilere yer verildiği öğrenildi. Savcılığa gönderilen MİT raporunda, çok sayıda cinayete ve kirli işlere bulaşan Özel Harekât Daire Başkanlığı’nda görevli polislerin Mehmet Ağar tarafından himaye edildiği yer aldı. Raporda, Ağar’ın himayesinde olan polislerin isimleri ve yaptıkları eylemlerin tek tek sıralandığı kaydedildi. MİT raporunda, Mehmet Ağar’ın Bahçelevler katliamı sanıkları Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı ile Korkut Eken’le ilişkilerine de ayrıntılı olarak yer verildiği belirtildi.

‘Bizi sorgulamaya sizin gücünüz yetmez’



Öte yandan 28 Temmuz 1996’da Kumarhaneler Kralı Ömer Lütfü Topal’ın öldürülmesiyle ilgili olarak İstanbul’da gözaltına alınan özel harekât polisleri Ayhan Çarkın, Oğuz Yorulmaz ve Ercan Ersoy’un sorgularına katılan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro’da görevli polis başmüfettişi R.B’nin “tanık” sıfatı ile ifadesine başvuruldu. Soruşturmayı yürüten Ankara Özel Yetkili Savcısı Hakan Yüksel’e yaklaşık iki saat ifade veren R.B, gözaltındaki özel harekâtçı polislerin Ankara’ya gönderilmesi için Mehmet Ağar’ın talimat verdiğini duyduğunu söyledi.



Emniyetteki sorguları sırasında Çarkın, Yorulmaz ve Ersoy’un kendilerine “Bizi sorgulamaya sizin gücünüz yetmez” şeklinde tepki gösterdiklerini anlatan R.B, sorgularının sürdüğü sırada gelen talimat üzerine Ankara’ya gönderildiklerini söyledi. R.B, “Ben direk olarak bilgi sahibi değilim. Ama talimatın Mehmet Ağar’dan geldiğini ve şüphelileri İbrahim Şahin’in Ankara’ya götürdüğünü duymuştum” dedi. R.B, ifadesinde, Topal cinayetiyle ilgili tüm bulguların söz konusu özel harekâtçı polislerin aleyhine olduğunu vurguladı.



