MİT'in faaliyet raporunda dikkati çeken ayrıntı; "Aşırı sağ hareketler öne çıkmıştır"

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 2021 yılı Faaliyet Raporu yayınlandı. MİT Başkanı Hakan Fidan, rapordaki yazısında; “Hızlanan hipersonik füze denemeleri, gelişen siber teknoloji, uzayda yaşanan rekabet, siber saldırılar, sanal gerçekliğin beraberinde getirdiği yeni risk alanları ve aşırı sağ hareketler 2021’de öne çıkmıştır” değerlendirmesini yaptı.

MİT’in kapak ve sunuşla beraber 16 sayfadan oluşan 2021 yılı Faaliyet Raporu yayımlandı. Raporda, MİT’e 2021 yılında ayrılan ödeneğin 2 milyar 628 milyon 749 bin lira olduğu ancak bu ödeneğin 486 milyon 265 bin 484 lira aşıldığı görüldü. MİT’in gizli ödenek dışında geçtiğimiz yıl yaptığı harcama 3 milyar 115 milyon 14 bin 484 lira oldu.

MİT Başkanı Hakan Fidan, rapordaki yazısında; “Geliştirilen farklı yeteneklerle çatışma bölgelerinde ülkemizin çıkarları doğrultusunda aktif görevler üstlenilmiş, dış istihbarat alanındaki etkinlik arttırılmış, tehditler karşısında ‘hedef odaklı nokta operasyonlar’ yürütülmüştür” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de casusluk faaliyetleri

Fidan Türkiye içerisinde de “casusluk” faaliyetleri olduğunu değerlendirerek, “İstihbarata karşı koyma alanında ülkemizin hedef alan casusluk faaliyetleri deşifre edilmiş, birçok ülkenin diğer ülkelere yönelik çalışmaları ortaya çıkarılmış, ajan ağları çökertilmiştir” açıklamasını yaptı.

Fidan, yazısında; “Örneğin hızlanan hipersonik füze denemeleri, gelişen siber teknoloji, uzayda yaşanan rekabet, siber saldırılar, sanal gerçekliğin beraberinde getirdiği yeni risk alanları ve aşırı sağ hareketler 2021’de öne çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Fidan, PKK’ya yönelik sınır ötesi operasyonlar düzenlendiğini ve PKK’nın hareket kabiliyetinin sınırlandırıldığını belirtti.