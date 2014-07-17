Sabah gazetesi, 17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının gerçekleştiği dönemde Fuat Avni mahlası ile açılan ve kısa sürede sosyal medya fenomeni olan twitter hesabına ilişkin Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) referans göstererek, hesabın Taraf gazetesi yazarı Emre Uslu'ya ait olduğunu iddia etmişti.

Emre Uslu ve Fuat Avni twitter'dan Sabah gazetesinin iddialarına yanıt verdi.

İşte Emre Eslu'nun attığı tweet'ler

Havuz Takvimi'nin haberi doğruysa MİT'e göre @fuatavni benmişim. Böyle istihbarat teşkilatı olan bu memleketi Allah muhafaza etsin...

Fuat Avni benmişim sahte hesabı değil gerçek hesabı takip edersiniz artık :))

Güç aptallaştırır, devlet gücü tam aptallaştırır..



MİT Fuat Avni'yi buldukları gibi paralel yapıyı da buluyorsa RTE'ye üzülürüm. Adam parçalıyor kendini hep karavana :))



Fuat Avni benmişim. Kim inanır?

a) Havuz medyası

b) MİT

c) Kadir

d) Troller

e) Beyinsizler

f) Hepsi

g) Hiçbiri



MİT Fuat Avni diye bula bula beni bulduysa Allah bu memleketi korusun. Çok samimiyim ciddi bir istihbarat zaafı bu



Bizim millet sahte sever. Fuat Avni benmişim ama millet aslı dururken sahtesini takip ediyor :))



Akşama Yeni Mahalle'de kutlama var. Ramazan mamazan dinlemiyor Fuat Avni'yi bulduk diye şampanya patlatıyoruz beklerim



MİT'e dava açıp onlara Fuat Avni olduğumu ispat etme şansı vereceğim. Umarım RTE'de MİT'e iddiasını ispat etme şansı verme cesareti vardır



İnsanlığına bir şey diyemem, beyefendi biri deniyor. Ama içimden bir his Hakan Fidan'da Efgan Ala potansiyeli var olmalı diyor...

Fuat Avni de, Sabah gazetesinin MİT referanslı haberine twitter üstünden şu sözlerle yanıt verdi:

Süreç tamamlandığında Danışmanlar sıraya girecek aslında #FuatAvniBenim diye.

Aylardır

AKP Trolleri: Fuat Avni bir projedir

Bugün

Odatv: Fuat Avni bir projedir.

AKP Trolleri, Odatv'ye mi sızdı?

Dört adamımı gönderirim Belçika'ya, atarım bizim topraklara sekiz twit, Fuat Avni, Emre Uslu'ymuş der, işin içinden çıkarım.

Hakan Fidan.