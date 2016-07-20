MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı neden önceden bilgilendirmedi; işte kulislerde konuşulanlar...

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın TSK’da bir darbe hazırlığı olduğuna dair bilgiyi Genelkurmay Karargahı’na 15 Temmuz günü saat 16.00’da ilettiği Genelkurmay açıklamasıyla da doğrulandı. Bu durum, “O halde neden engellenemedi”, “Cumhurbaşkanı ve Başbakan neden daha geç öğrendi”, “Böyle bir durum olduğu halde Havacı komutanlar neden düğünprogramını iptal etmedi”, “Kara Kuvvetleri Komutanı neden Genelkurmay’a giderek tuzağa düştü”, “Deniz Kuvvetleri Komutanı neden görevinin başına gitmedi”, “Donanma Komutanı nasıl kandırıldı” gibi soruları gündeme getirdi. Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in haberine göre, bu soruya ilk verilen yanıt, Genelkurmay Başkanı’nın yakın ekibinin mesajları ilgili komutanlara iletmediği yönündeydi.

Oysa bu tür durumlarda, doğrudan diyalog kurma, emirleri komutanlara doğrudan iletme gibi yollara başvurmak gerekiyordu. Yetkililer konuya ilişkin şunları söyledi:

“Gelen bilgi Kara Havacılık Okulu’ndaki hareketlilikle ilgiliydi. Bilgi teyide muhtaçtı ama çok ciddiydi. ‘İstihbarat’ statüsü kazanması ve liderlere iletilmesi için teyit edilmesi gerekiyordu. Bu nedenle MİT Müsteşarı doğrudan Genelkurmay’a gelerek teyid edilmesini ve olası tedbirleri almasını istedi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın Kara Havacılık Okulu’nu ziyareti bilginin teyidini amaçlıyordu. Bilgiler teyid edilemediği için Kuvvet Komutanları zamanında uyarılamadı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı Genelkurmay Karargahı’nda gören bazı darbeci subaylar harekete geçerek teyit amaçlı girişimleri etkisiz hale getirecek önlemleri aldılar.” “MİT önce Başbakan’a bilgi vermez mi” sorusuna ise şu yanıt veriliyor:

“Bilgi teyit edildikten sonra verilmek istendi. ”Peki Başbakan olayı ne zaman öğrendi. Yıldırım’ın dün kendisini ziyaret eden siyasi parti liderlerine anlattığına göre, konvoyu, Boğaz Köprüsü tanklar tarafından kapatılmadan 10-15 dakika önce, yaklaşık 21.30 gibi Boğaz Köprüsü’nden geçti.

Yıldırım, gelişmeleri duyunca detaylı bilgi almak için komutanlarla konuşmak istedi ama hiçbirine ulaşamadı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı’nı aradı. CumhurbaşkanıErdoğan da Yıldırım ile aynı saatlerde olayı öğrenmiş ve MİT Müsteşarı HakanFidan’dan bilgi almıştı. Halkı sokağa çağırma kararı alan iki lider gelişmeleri MİT Müsteşarı Hakan Fidan üzerinden takip etti.

Yıldırım’a evinde kalmaması telkin edildi. Yıldırım, Ankara’ya dönmek istediğinde yolların güvenli olmadığı belirtildi. Yine Yıldırım’ın siyasi liderlere aktardığına göre konvoyu yolda bir zırhlı birlikte karşılaştı ve yolun geniş olmasından faydalanarak süratle zırhlıları geçti ve yoluna devam etti.