MİT bağlantılı 19 casusluk soruşturması açıldı

Alman Federal Başsavcılığı tarafından son beş yıl içerisinde Türkiye'deki Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) bağlı olarak casusluk yapıldığı iddiasıyla 19 soruşturma açıldı. Sol Parti'nin yönelttiği bir soru önergesine cevap olarak hükümetin açıkladığı rakamlara göre 2017 yılının başından beri açılan soruşturma sayısı ise 11.

Stuttgarter Nachrichten gazetesinin, hükümetin verdiği cevaba dayandırdığı rakamlara göre Almanya'da casusluk faaliyetlerine ilişkin yürütülen her dört soruşturmadan biri Türk Milli İstihbarat Teşkilatı ile bağlantılı.

Sol Parti Meclis Grup Başkanı Sevim Dağdelen halihazırda süren soruşturmaların “buz dağının sadece görünen kısmı” olduğunu söyledi. Dağdelen ayrıca "Türkiye'nin NATO üyesi olması sebebiyle çoğu vakada soruşturma yoluna gidilmediği” izlenimine kapıldığını belirtti.

Hükümet kesin bir rakam vermedi

Gazete istihbarat uzmanlarının tahminlerine dayandırarak Almanya'da MİT lehine faaliyet gösteren kişi sayısını yaklaşık 6 bin civarında olduğunu açıklamıştı. Hükümet verdiği cevapta kesin bir kaynağa dayandırılamayacağı gerekçesiyle faaliyet gösterenlere ilişkin net rakam vermekten kaçındı ve basına yansıyan rakamların teyit edilemez olduğunun altını çizdi.

Dağdelen ayrıca yapmış olduğu açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Almanya'da faaliyet gösteren casus ağının derhal engellenmesi” gerektiğini söyledi.

Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın açıklanan 2016 raporunda MİT'in Almanya'daki faaliyetlerine yer verilmiş ve teşkilatın faaliyetlerinin yasaların dışına çıktığını açıklanmıştı.

AFP/MY/HS

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