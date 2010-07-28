MİT ankesörlü telefonları dinlemiyormuş

T24 - Sahte çürük raporu düzenleme iddiasıyla tutuklu bulunan Hava Kuvvetleri Savcısı Albay Ahmet Zeki Üçok soruşturma sırasında MİT’in, belli başlı ankesörlü telefonları, örneğin Ankara Kızılay’daki telefonların dinlediği bilgisini verdiğini söylemişti. MİT geçen hafta basında yer alan Üçok'un iddialarına yanıt verdi. MİT kaynakları, "MİT'in ankesörlü telefonları dinleme gibi bir durumun söz konusu olmadığını" söyledi.



Cumhuriyet gazetesinden Utku Çakırözer'in MİT kaynaklarından aldığı bilgilere yer verdiği analizi şöyle:



Cumhuriyet’in toplumu yakından ilgilendiren bir başka haberi de merak konusu olan önemli bir soruya devlet kurumlarından yanıt gelmesini sağladı. Deneyimli muhabirimiz Sertaç Eş imzasıyla geçen hafta yayımlanan bir haberde, tutuklu bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savcısı Albay Ahmet Zeki Üçok’un son derece ciddi bir iddiasına yer verildi. Üçok Heron soruşturmasını yürttüğü dönemde MİT’ten kendisine “belli başlı ankesörlü telefonları, örneğin Ankara Kızılay’daki telefonları dinliyoruz” şeklinde bir yazı geldiği iddiasını ileri sürüyordu.



Binlerce insanın özel konuşmalarını yaptığı bu ankesörlü telefonların dinlendiği iddiası bile toplumda zaten var olan ‘dinleniyoruz’ kaygısını daha da arttıracak nitelikteydi. MİT’in bu iddia karşısında hiçbir açıklama yapmaması dikkat çekti. Ancak konuyla ilgili ısrarlı sorularımız üzerine MİT kaynaklarından “MİT’in ankesörlü telefonları dinlemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı, teşkilatın yasal prosedürlere göre dinleme işlemlerini gerçekleştirdiği, dinleme kararı alınan kişinin ankesörlü telefondan araması durumunda bu görüşmelerin dinlemeye takılmış olabileceği” bilgisi geldi.





