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Dünya
Deutsche Welle

'MİT Almanya'yı uyardı' iddiası

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Alman makamlarını Münih'te olası terör saldırısı konusunda uyardığı ileri sürüldü.

07 Ocak 2016 14:46


Yılbaşı gecesi bir ihbar üzerine terör alarmı veren Münih Emniyeti kentte yoğun güvenlik önlemleri almıştı. Şimdi bu ihbarla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. İngilizce yayınlanan Hürriyet Daily News gazetesi Türk istihbarat örgütü MİT'in verdiği bilgiler doğrultusunda IŞİD teröristlerinin yılbaşı gecesinde Almanya'da da terör saldırısı planladığı bilgisinin Alman makamlarına iletildiğini yazdı.

MİT'in verdiği bilgiye göre IŞİD yılbaşında Ankara'nın yanı sıra aralarında Münih'in de bulunduğu dünyanın altı kentinde eş zamanlı terör eylemi gerçekleştirecekti. Gazete adı açıklanmayan üst düzey bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde Türk hükümetinin Avrupalı partnerlerini aldığı terör istihbaratıyla ilgili bilgilendirdi. Böylece sözkonusu ülkelerde gerekli önemlerin alınarak terör saldırılarının önlendiği ileri sürüldü.

Gazete Ankara'da yakalanan iki IŞİD militanı aracılığıyla ele geçirilen saldırı planlarına göre Türkiye ve Almanya'nın dışında Belçika, İngiltere, Fransa ve Avusturya'da da eş zamanlı eylemlerin planlandığı bilgisine ulaşıldığını aktardı.

Münih Emniyeti yılbaşı gecesi olası terör saldırıları nedeniyle toplu kutlamaların yapılacağı bazı meydanları kapatmıştı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de de terör ihtimali nedeniyle açık havada yapılacak yılbaşı kutlamaları iptal edilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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