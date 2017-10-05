Misvak Dergisi, Erdoğan'la Bahçeli'yi 'Beyaz Toros'a bindirdi; plakaları "82 KRK", "83 MSL" yaptı!

Misvak dergisi bir karikatüründe Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beyaz Toros'a bindirdi. Karikatür'de "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesi yer alırken plakalarda, 82 ve 83 plakları Musul ve Kerkük yan yana yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salı günü partisinin grup toplantısında "Bir gece ansızın gelebiliriz" sloganları atılmış, Bahçeli de "82 Kerkük, 83 Musul demekten kimse bizi alıkoyamaz" ifadesini kullanmıştı.

Milli Gazete'de yer alan haber aynen şöyle:

Sosyal medya aracılığıyla karikatür paylaşımlarında bulunan Misvak adlı hesap çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu '81 Düzce'den sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacak" açıklamasının ardından twitter aracılığıyla yapmış oldukları karikatürü paylaşan Misvak dergisine yoğun tepki gösterildi.

Söz konusu karikatürde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beyaz Toros'a bindiren dergi, karikatürde Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın sık sık kullandığı "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerine de yer verdi.

Misvak adlı derginin yapmış olduğu paylaşıma verilen tepkilerden bazıları şu şekilde:

- Çok yersiz, haddini aşan bir karikatür olmuş. Suç unsuru taşıyor. Başınız derde girmeden kaldırın bunu.

-Rezalet bir karikatür...

-Faili meçhuller sayfasına döndürür gibi bu maksadı aşan saptıran bir karikatür olmuş.

-90'lı berbat yıllara ithaf çok rezil bir karikatür!!! Yazıklar olsun!

Öte yandan Misvak, yoğun tepki alan söz konusu karikatürü gelen tepkilerin ardından sosyal medyadan kaldırdı.

Misvak dergisi yapmış olduğu karikatürlerle sık sık tepki alıyor.