Mistura: Halep'in doğusu iki ay içinde yerle bir olabilir

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Cenevre’de yaptığı açıklamada, eğer Rusya’nın desteğindeki Suriye hava kuvvetleri Halep’e saldırılarını önümüzdeki haftalarda da aynı şiddette devam ettirecek olursa binlerce sivilin daha hayatını kaybedeceğini ve binlerce kişinin de kenti terk edeceğini söyledi. Mistura, Halep'in doğusunun "iki en fazla iki buçuk ay içinde tamamen yok olacağını" ifade etti.

'Son günlerde Halep'te ölen sivil sayısı 300, bunların 100'den fazlası çocuk'

Staffan de Mistura dünya kamuoyunun Halep'te devam eden insanlık trajedisini sona erdirme konusunda ahlaksal bir yükümlülüğü olduğunu söyledi. Mistura sürekli devam eden bombardımanlar sonucunda sadece son günlerde Halep’in doğusunda 300’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti, bunlar arasında 100 kadar çocuğun bulunduğunu da işaret etti.

Özel Temsilci Mistura, Rusya ile Suriye'nin Halep'in yaklaşık 900 ila bin kadar El Nusra militanı olduğu gerekçesiyle aralarında 100 bin çocuğun da bulunduğu 275 bin nüfuslu bir kenti yerle bir edip etmeyeceklerini bir kez daha düşünmeleri gerektiğini de söyledi.

Mistura Halep’in doğusunda kuşatma altındaki 8 bin kadar isyancının yarısının El Kaide örgütüne yakınlığıyla tanınan Nusra Cephesi'ne, yeni adları ile Fetih El Şam örgütüne mensup oldukları yönündeki Rusya‘nın verdiği bilgilerin de çelişkili olduğunu söyledi.

Mistura: 'Nusra militanlarının Halep'ten çekilmesine eşlik edebilirim'

Özel Temsilci Mistura Suriye'de savaşan taraflara çağrı yaparak bu trajediyi sona erdirmelerini ve Nusra Cephesi militanlarının kentten ayrılmasına imkan verilmesini istedi.

Diplomasi trafiği yoğunlaşıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Suriye görüşmelerinin kesilmesinden iki gün sonra ABD ile Rusya’nın dışişleri bakanları John Kerry ile Sergey Lavrov‘un yeniden temasa geçtiklerini duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault'un ise önümüzdeki günlerde Moskova ve Washington'ı ziyaret ederek, Rusya ve ABD’nin Halep’e ilişkin BM kararını kabul etmelerine çalışacağı bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'ın da Berlin’de Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile buluşması planlandı.

Suriye Ordusu insanî sebeplerle isyancıların kontrolü altındaki Halep'in doğusundaki hedeflere saldırıları azaltacağını bildirdi.

© Deutsche Welle Türkçe

© Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa/reuters/ÇA/GA