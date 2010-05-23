'Mistik festival' Aya İrini'de başladı

T24 -

II. ULUSLARARASI MİSTİK SANAT FESTİVALİ PROGRAMI

İstanbul, bu yıl Uluslararası Mistik Sanat Festivali’ninikincisini karşılıyor. Tarihi yarımadada Sultanahmet semtinde dört ayrı mekânda 20-25 Mayıs 2010 tarihleri arasında düzenlenen festivalde, yabancı ve yerli sanatçı ve toplulukların konserleri, sergiler, film gösterimleri, tiyatro ve şiir sunumları yer alıyor. II. Uluslararası Mistik Sanat Festivali, İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü tarafından düzenleniyor.Festivale Aya İrini Müzesi, Kızlarağası Medresesi, Yerebatan Sarnıcı ve Eminönü Halk Eğitim Merkezi ev sahipliği yapacak. Konserler Aya İrini’de, sinema ve tiyatro Eminönü Halk Eğitim Merkezi’nde, şiir sunumları Yerebatan Sarnıcı’nda, sergiler ise Kızlarağası Medresesi ve Aya İrini’de yapılacak.Mistik Sanat Festivali; aslında bir “seni çok iyi anlıyorum” görsel şovu, farklılıkları kabullenmenin, hoşgörünün sanatsal bir sunumu. Mistik Sanat Festivali; farklı olunsa da aslında evrensel dilin sanat olduğunu yansıtan bir proje. Sanatın ve aşkın kollarına kendini teslim etmek isteyenler için; sanatın ve aşkın şehri İstanbul’da; farklılıkları kabullenmek adına; Yaradanın, yaratılan tarafından yeniden yorumuyla ve yeniden aşkla sanata çağırıyor II. Uluslararası Mistik Sanat Festivali.25 Mayıs tarihinde son bulacak festival; Aya İrini’de 20 Mayıs’ta saat 20:00 ‘de; dünyanın en iyi keman virtüözlerinden kemanı ağlatan adam olarak bilinen Farid Farjad konseriyle başladı. Dinleyicileri büyüleyen virtüöze eşi Mitra Tavakkoli Farjad piyano ile eşlik etti.23 Mayıs’ta yine Aya İrini’de saat 20:00’de bu kez de mistik gösterileriyle Japonya’dan gelen Japon Monklar (Shichiseikai) mistik gösteri yapacaklar. Jodo Budist mezhebinin merkezi olan Chionin tapınağının seremonileri, ritüelleri ve shomyo'sunu (Budist sutra okunması) sunmaktadır. Topluluk Budist Mantra'nın sesi ve Hint müziğinin bir parçası olarak ortaya çıktı ve ilk olarak Kobe'de sahne aldı. 2000 yılında Japon Vakfı tarafından İngiltere’ye gönderildi. Bu turnede yalnız Londra'da değil, diğer şehirlerde de yoğun ilgi gördü.Aynı gün yine Aya İrini’de, saat 21:30’da Kardeş Türküler konser verecek. Kardeş Türküler, Anadolu, Trakya ve Mezopotamya halk şarkılarını, kendi kültürel bağlamlarını dikkate alarak, orijinal dilleriyle yorumlamaya çalışırken, çok kültürlü bir coğrafyada kardeşlik içinde bir arada yaşama umudunu dile getiriyor.25 Mayıs tarihinde Aya İrini, bu kez de saat 18:30’da Nassima Chabane konserine ev sahipliği yapacak. Ardından 20.00’de Lusavoriç Ermeni Korosu ve aynı gün 21:30’da festivalin kapanış sanatçısı olan Yasmin Levy konser verecek. Bir duyduğunuzda bir daha asla unutmayacağınız ses olan Yasmin Levy, Latin ve Sefarad müziğinden Endülüs flamenkosuna, Türk ezgilerinden Arap melodilerine kadar pek çok unsuru müziğinde kullanmaktadır. Çello, viyolonsel ve piyano gibi Batı müziği enstrümanları yanında ud gibi Doğu müziği enstrümanlarını da şarkılarında kullanmıştır.• 23.05.2010Shichiseikai Konseri Yer : Aya İriniSaat : 20:00•23.05.2010Kardeş Türküler KonseriSaat : 21.30 Yer: Aya İrini•24.05.2010Mistik Şiir AkşamıSaat: 20:30 Yer : Yerebatan Sarnıcı•25.05.2010Nassima Chabane KonseriSaat :18:30 Yer : Aya İrini•25.05.2010Lusavoriç Ermeni KorosuSaat : 20:00 Yer : Aya İrini•25.05.2010Yasmin Levy KonseriSaat: 21.30 Yer : Aya İrini•20-25.05.2010Mistik Kitap SergisiSaat: 11:00-19:00Yer : Kızlarağası Medresesi (Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi )Yazı: İrem Ahmetoğlu (MİHA)