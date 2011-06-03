'Mister Burdon' marka viskiye dikkat!

T24 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 Rus rehberin ölümüne neden olan içkinin faturaları sahte çıktı.Tarım Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, içerisinde normalin üç katı metil alkol bulunan “Mister Burdon” marka viskinin ithalatındaki bandrollerin gerçek olması ise dikkat çekti. Tütün ve Alkol Piyasası Kurumu’yla Tarım Bakanlığı ithalatın nasıl gerçekleştiği konusunda net bir açıklamada bulunmadı.







Habertürk'te yer alan haberde; Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, içkilerin ithalatını KKTC'den Jasmin adlı firma gerçekleştirdi. 12 bin şüpheli içki Birlik Gıda adlı bir firma tarafından Antalya, Mersin, Muğla ve Ankara’ya dağıtıldı. Ancak Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Bürosu ekipleri, dağıtımı yapan Birlik Gıda firması için Ankara’nın Mamak ve Çankaya ilçelerinde gösterilen adreslerin sahte olduğunu belirledi. Şirketin kullandığı faturalarında sahte olduğu anlaşıldı. Bakanlık önceki gün yayımladığı basın bülteninde rehberlerin katıldığı tur teknesinde içilen 5 marka içkinin ismini vermişti. Ancak Tarım Bakanlığı dün akşam saatlerin de yaptığı açıklamada bunlardan 4’ünü akladı ve “Mister Burdon” marka viskinin normalin yaklaşık üç katı (154.38 g/hl gram/hektolitre) metil alkol içerdiğinin tespit edildiğini bildirdi.



Metil alkol zehirlenmesi

Açıklamada tura katılan ve rahatsızlanan kişilerin ortak beyanının viski içtikleri olduğu ve ilk teşhisin, metil alkol zehirlenmesi olarak belirlendiği ifade edildi.



‘Mister Burdon’u Alo 174’e ihbar edin

Bakanlık ikinci bir uyarıya kadar “Mister Burdon” marka viskinin kullanılmaması uyarısında bulunarak, vatandaşlardan da bu ürünün satışını gördükleri yerleri, Bakanlığın ‘’ALO 174 Gıda Hattı’’ na bildirmelerini istedi.



Sahte içkinin cezası 22.5 yıl hapis

Sahte içki üretimi yaparak ölüme sebep olanlar hakkında ‘Taksirle Adam Öldürme’ suçundan dava açılıyor. Bu suç 2 yıldan 15 yıla kadar ceza öngörüyor. Suçun bilinçli taksirle işlendiğinin belirlenmesi üzerine ise TCK’nın 22. Maddesi’nin üçüncü bendine göre ceza üçte bir oranında artırılıyor. İstenilen ceza 3 yıldan 22.5 yıla çıkıyor.



Sahte içki nasıl anlaşılır?

Alkollü içkileri, ‘TAPDK Satış Belgesi’ olan perakende satıcılardan alın.

Kapağı üzerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ve TAPDK logolarını taşıyan bandrol bulunmayan, bandrolü yırtık veya yıpranmış olan şişeleri almayın.

Bandrol üzerindeki logolar yukarı-aşağı yönde hareket ettirildiğinde ve farklı açılardan bakılmak suretiyle kontrol edildiğinde, maviturkuvaz renk dönüşümüne dikkat edin.

Kapağı açık olan alkollü ürünü satın almaktan kaçının.

Kapağında enjektör deliğine benzer delik bulunan şişeleri almayın.

Şişesinin arka yüzünde tüketiciyi bilgilendirme amaçlı Türkçe etiket olmasına özen gösterin.