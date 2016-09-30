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Yaşam

Miss Model of Turkey 2016 güzelleri seçildi

Kraliçe seçilen güzeller, dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenecek yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek

30 Eylül 2016 11:32

Türkiye'yi dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenecek yarışmalarda temsil edecek 4 güzel, Miss Model of Turkey 2016 Türkiye Mankenler Kraliçesi Yarışması'nda belirlendi.

DHA'nın haberine göre, Miss Model of Turkey 2016 Türkiye Mankenler Kraliçesi Yarışması, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Otel'de yapıldı. Yarışmaya katılan 20 güzel jüri karşısına çıktı.

Yapılan değerlendirme sonucu 'Miss Turkey World' kraliçesi Buse İskenderoğlu, 'Miss Turkey Universe' kraliçesi Tansu Sıla Çakır, 'Miss Turkey Supranational' kraliçesi Damla Figan, 'Miss Turkey International' kraliçesi Çağla Çukurova seçildi.


Kraliçe adaylarının yarışma sürecinin sosyal medya platformlarından da canlı yayınlandığı etkinlik sonunda kraliçe seçilen güzeller, dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenecek yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek.

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