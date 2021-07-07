Miss Mexico'da Koronavirüs skandalı: 32 yarışmacının 14'ünün testi pozitifmiş

Meksika’da gerçekleşen Miss Mexico 2021 güzellik yarışmasında yarışmacıların 14’ü ve bir personelin Koronavirüs testinin pozitif olduğu öğrenildi. Yarışmadan bir gün sonraya kadar pozitif vakaları bildirmeyen organizasyon tepki çekti.

ABC’de yer alan habere göre, Meksika’nın sınır eyaleti Chihuahua’da düzenlenen yarışmada 32 katılımcıdan 14’ünün Koronavirüs testinin pozitif olduğu öğrenildi.

Eyaletin Sağlık Bakanı Eduardo Fernandez Herrera, yarışmacıların yarışmadan önce negatif test sonucu sunduğunu söyledi. Öte yandan ismini vermeyen bir kişi yetkilileri arayarak yarışmada yarışanlarda pozitif vakalar olduğunu söyledi.

Chihuahua eyaletindeki sağlık yetkilileri, organizatörleri işbirliği yapmamak ve Covid-19 vakalarının üzerini örtmekle suçladı

Testi pozitif çıkan yarışmacılar bilgilendirildi ve gelecek iki hafta boyunca izole olmaları istendi.

Bir kaynak Reforma gazetesine verdiği demeçte, "Yarışmacıların çoğu öksürüyordu, vücut ağrıları ve hatta ateşi olsalar bile onlardan şikayet etmemeleri istendi" dedi.