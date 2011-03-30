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Dünya

MİSRATA'YA HAVAN SALDIRISI: 18 ÖLÜ ANKARA (A.A)

30 Mart 2011 19:52

-MİSRATA'YA HAVAN SALDIRISI: 18 ÖLÜ ANKARA (A.A) - 30.03.2011 - Libya'nın Misrata kentinde, Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin düzenlediği saldırıda 18 kişi öldü.  El Kudüs gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre Misrata hastahanesinde bir doktor, Kaddafi birliklerinin kente düzenlediği havan topu saldırısında 18 kişinin öldüğünü söyledi. -LİBYA ŞİRKETLERE DAVA AÇACAK- Libya'da hükümet, petrol altyapısının bir kısmını kontrolü altında tutan muhaliflerle enerji anlaşmaları yapan uluslararası şirketleri dava edeceği uyarısında bulundu.  Jana haber ajansı aracılığı ile duyurulan hükümet bildirisinde, ''Ulusal Petrol Kurumu, dış ortaklarla anlaşma yapması yasayla yetkilendirilen bir kurumdur. Küresel düzeyde bu ürünlerin (petrol ve gaz gibi) stratejik öneme sahip olmaları nedeniyle, hiçbir ülke işletmeyi silahlı çetelere bırakamaz'' denildi. Bildiride Libya devletinin, Ulusal Petrol Kurumundan başka taraflarla, Libya petrolüyle ilgili anlaşma yapanlar hakkında dava açacağı kaydedildi. 

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