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Dünya

MİSRATA KENTİNE TOPÇU ATEŞİ TUNUS/CEZAYİR (A.A)

19 Mart 2011 16:30

-MİSRATA KENTİNE TOPÇU ATEŞİ TUNUS/CEZAYİR (A.A) - 19.03.2011 - Libya Lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlere mensup keskin nişancıların Misrata kentinde açtıkları ateş sonucu 2 kişi öldü. Kent sakinlerinden, adının Sadun olduğunu söyleyen bir kişi, Reuter ajansına yaptığı açıklamada, keskin nişancıların bu sahab Misrata kentinde açtığı ateş sonucu 2 kişinin öldüğünü söyledi. Sadun, ''Bazı evlerde bulunan keskin nişancılar halka ve gördükleri her şeye ateş açıyor'' dedi. Öte yandan adının Muhammed olduğunu söyleyen başka Misrata kenti sakini, Reuters haber ajansına telefonla yaptığı açıklamada, Kaddafi yanlısı güçlerin bugün sabahın ilk saatlerinde kente topçu ateşi açtığını belirtti. Açılan ateş sonucu kente 4-5 top mermisinin isabet ettiğini kaydeden Muhammed, durumun şu an sakin olduğunu, ancak Kaddafi güçlerinin halen kentin "hemen dışında" bulunduklarını ifade etti. Muhammed, Misrata kentinde suların halen kesik olduğunu sözlerine ekledi.  Libya'daki hükümet yetkilileri muhalif güçlere saldırı düzenledikleri haberlerini yalanlıyor ve hükümetin tek taraflı olarak ilan ettiği ateşkese uyduklarını öne sürüyor. Misrata'ya ilişkin haberler, başkent Trablus'daki yetkililerin gazetecilere kente giriş izin vermemeleri nedeniyle teyit edilemiyor.

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