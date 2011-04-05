-MİSRATA BOMBARDIMAN ALTINDA RABAT (A.A) - 04.04.2011 - Libya'nın üçüncü büyük kenti Misrata'da bir yerleşim bölgesine hükümete bağlı güçlerin bombardımanında, en az 5 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Reuters ajansının haberine göre, adının Ramazan olduğunu belirten bir doktor, Misrata'dan telefonla yaptığı açıklamada, "Hastanenin hasta kabul bölümünün tamamen dolu olduğunu, son birkaç saat içinde 5 kişinin öldüğünün tespit edildiğini, 5 kişinin de durumunun ağır olduğunu" söyledi. Ajans, bir başka doktorun da Misrata'ya düzenlenen topçu saldırısında çok sayıda kişinin yaralandığını ancak bombardımanın ara ara sürmesi nedeniyle sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşamadığını anlattığını duyurdu.