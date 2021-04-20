Mısra Öz’ün sağlık durumuna ilişkin doktorundan açıklama: Hastanın solunum ve dolaşım bulguları stabil seyretmektedir

Çorlu tren faciasında kaybettiği oğlu Oğuz Arda Sel için adalet arayan ve Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olan Mısra Öz’ün sağlık durumuna ilişkin Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Ceyhun Solakoğlu, 'stabil' açıklaması yaptı.

3 yıl önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren faciasında oğlunu kaybeden, Koronavirüs nedeniyle Acıbadem Şinasi Can Hastanesi'nde yoğun bakım tedavisi süren Mısra Öz'ün son durumu ile ilgili doktoru şu açıklamayı yaptı:

“Hastamız artan solunum sıkıntısı nedeniyle 17 Nisan 2021'de yoğun bakım servisine alınmıştır. Halen yoğun bakım servisinde, sedasyon altında entübe ve mekanik solunum desteğinde tedavi edilmektedir. Hastanın solunum ve dolaşım bulguları stabil seyretmektedir”

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