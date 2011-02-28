'Misketi, bisikleti bilgisayara terk etmeyin'

T24 - Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin kapanışında konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan çocuklara seslenerek “Bisikleti, misketi bilgisayara terk etmeyin” dedi.



Erdoğan ayrıca, okula gönderilmeyen çocukların “444 83 83” numaralı telefonu aramalarını söyledi.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Çocuk Vakfı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İstanbul Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 1’inci Türkiye Çocuk Hakları Kongresi 25- 27 Şubat arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin kapanışında katılımcı çocuklara seslenen Başbakan Tayyip Erdoğan, hayatın sadece sınavdan ibaret olmadığını belirterek, “Bisikleti, misketi bilgisayara terk etmeyin. İstanbul’u fetheden ve çok geniş coğrafyayı adaletle yöneten Fatih de, İstiklal Savaşımızın Başkumandanı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal de çocuktu. Büyük düşündüler ve büyük işler başardılar. Sizler Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasınız. Sizler geleceğin Mustafa Kemallerisiniz” diye konuştu.





Konuşmasını bölmedi



Erdoğan konuşma yaparken salonda bulunan iki kadın, eğitim ve dershane sistemini protesto etti. Protesto sırasında konuşmasına devam eden Başbakan Erdoğan, “Çocukların büyüklerini, ebeveynlerini her konuda anlamalarını elbette beklemiyoruz. Bu tür toplantıları provake etme anlayışına sahip yetişme tarzlarını anlamak tabii ki mümkün değil” dedi. Erdoğan şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı sıfatından ziyade çocuk olmuş, sonra çocuk sahibi olmuş bir baba, torun sahibi olmuş bir dede sıfatıyla hitap ediyorum. Çocukların baktıkları yerden dünyaya bakmak, çocuk nazarıyla gelişmeleri izlemek eksiklik değil, zenginliktir. Birçok çocuğun ‘yapma, etme dokunma ve hayır’ ifadelerini, çokça duyduklarını, zaman zaman da buna isyan ettiklerini biliyorum. Şu anda Ortadoğu’da, bölgemizde ciddi sıkıntılar var. Acaba bu bağırıp çağıran çocuklarımız (protestocular), şu anda Libya’dan buraya gelmeyi bekleyen çocukların durumunu biliyor mu? Ben bir baba olarak bu yavrularımızın yaptıklarını da hoşgörüyle karşılıyorum ve ‘İnşallah onlar da doğruyu anlayacaklardır’ diyorum. Sizler, ülkenin aydınlık umudusunuz. Yarın bu kürsüden, başbakan sıfatıyla çocuklara seslenen, sizlerden biri olacak.”





Başka çocukları unutmayın



“Anne babası tarafından okula gönderilmeyen çocuklara 444 83 83 numaralı telefonu aramaları durumunda yardım elini uzatacağız. Eğer çocuklarımızla, bu refah düzeyi yüksek Türkiye’yi -belki biz ebedi alemde olacağız- paylaşabilirsek ne mutlu bizlere. Akşam yattığınızda Afrika’nın, Libya’nın, Filistin’in zor durumdaki çocukları için, anne babasız kalmış çocuklar, özürlü çocuklar, oyun oynayamayan, ekmek bulamayan çocuklar için dua etmenizi sizlerden rica ediyorum.”





Erdoğan protestocularla görüştü



Başbakan Erdoğan konuşma yaparken lise öğrencisi S.B. (17) ve üniversiteye hazırlanan D.B. (19) bağırarak eğitim sistemini protesto etti. Erdoğan, gençlerle görüştüğünü, nasihatlerde bulunduğunu belirterek, “İstedikleri üniversiteler gidemiyorlarmış. Ben de gidemedim. Siyasal’a gitmek istedim, giremedim ama yaşamda siyasalı yaşadım ve buralara geldik” dedi. Öğrencilerle sohbet ettiğini belirten Erdoğan, “Resimlerimizi çektirdik uğurladık” dedi.



