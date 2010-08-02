Misket bombası yasaklandı

T24 - Sivillere büyük zarar veren misket bombalarının kullanımı dün yürürlüğe girerken, şimdiye kadar 37 ülke antlaşmayı onayladı.



Misket bombasına karşı çıkan 200 eylemci grubun temsilcisi durumundaki merkezi Londra'da bulunan Cluster Munition Coalition, antlaşmayı şimdiye kadar aralarında eski üretici ve kullanıcılar ile kullanımından etkilenenlerin de bulunduğu 37 ülkenin onayladığını açıkladı.



İnsan Hakları İzleme örgütünün Silahlar Bölümü Direktörü ve koalisyonun başkan yardımcısı Steve Goose, bu antlaşmanın dışında kalan ülkelerin, son 10 yılın silahsızlanma alanındaki en önemli gelişmesinin dışında kaldıklarını belirterek, "Eğer hükümetler, silahlı çatışmaların öldürücü etkilerinden sivillerin korunması ve insani yasalar konusunda yeterince duyarlı olsalar bu antlaşmayı derhal onaylarlar" dedi.

Koalisyon, Moldova ve Norveç'in ellerindeki son misket bombası mühimmatını geçen haftalarda imha ettiğini bildirdi.

Aralarında İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya'nın bulunduğu antlaşmayı onaylayan ülkelerin ilk toplantısı 9-12 Kasım tarihlerinde Laos'ta yapılacak. Amerika, Rusya ve İsrail gibi ülkeler ise antlaşmaya katılmıyor. Türkiye de antlaşmayı onaylamayan ülkeler arasında bulunuyor.



Antlaşma, misket bombası üretimini, kullanımını, depolanmasını veya transfer edilmesini yasaklıyor.



Havadan bırakılan veya karadan fırlatılan bombanın içinde misket büyüklüğünde patlayıcılar bulunuyor. Bombanın atılmasından sonra dağılan misketler daha sonra da infilak edebileceği için siviller için büyük tehlike oluşturuyor.





