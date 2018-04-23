"Mısıroğlu yine yargı zırhıyla aklandı"

İlahiyatçı Kadir Mısıroğlu hakkında Atatürk'e, cumhuriyete hakarette bulunduğu ve şeriat çağrısı yaptığı iddiasıyla yapılan suç duyurusuna ilişkin olarak takipsizlik kararınına yapılan itiraz İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nce reddedildi.

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre, Mısıroğlu “Demokrasiye geçişten beri sapa sapa kötülük azalmakta iyilik çoğalmaktadır. İstediğimiz olmuş değildir. Yarı yoldayız. Nasıl buluğa ermemiş çocuğa niye evlenmiyorsun diyemezsen hükümete de niye şeriat ilan etmiyorsun diyemezsin. Vakti var. Her ulus bir zamana rehmolunmuştur. Sizin nesliniz İslam'ın mutlak galebesini, küfrün mutlak yıkılışını, heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini görecek. Siz göreceksiniz. O gün beni hatırlayın” demişti.

Bunun üzerine Mısıroğlu hakkında Atatürk’e, laik Cumhuriyet’e hakaretlerde bulunduğu ve şeriat çağrısı yaptığı iddiasıyla CHP milletvekilleri Kazım Arslan ile Eren Erdem ve Avukat Onur Cingil ile Eğitim İş suç duyurusunda bulunmuştu. Mısıroğlu hakkında ise takipsizlik kararı verilmişti.

Konuya ilişkin olarak konuşan Avukat Onur Cingil, gerici Mısıroğlu’nun yargı zırhıyla aklandığını söyledi. Cingil, “Heykeller üzerinden gönderme yaparak hakaret eden bu sözlerin sahibi hakkında nasıl olur da iddianame yazılmaz, nasıl olur da takipsizlik kararı verilir bir hukukçu olarak anlayabilmiş değilim” dedi.