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Dünya

Mısırlı tutuklular evlerine döndü TABA (A.A)

28 Ekim 2011 00:54

-Mısırlı tutuklular evlerine döndü TABA (A.A) - 27.10.2011 - Mısır ile İsrail arasında varılan tutuklu takası anlaşması gereği serbest bırakılan 25 Mısırlı ülkelerine döndü. Mısır ile İsrail arasındaki Taba-Eliat sınır kapsından ülkelerine dönen Mısırlı tutukluların tamamına yakınının bölgede yaşayan Bedevi aşiretlerine mensup oldukları öğrenildi.  3'ü çocuk 25 Mısırlı tutuklu, Taba sınır kapısından giriş yaptıktan sonra kuzey ve güney Sina valilerinin düzenledikleri basın toplantısına katıldılar. Açıklama yapmaktan kaçınan Mısırlı tutuklular, mutluluklarını dile getirmekle yetindiler.  Toplantıda konuşan Kuzey Sina Valisi Abdulvahap Mabruk, Mısırlı tutukluların ülkelerine dönmelerini Mısır'ın dış politika anlamında kazandığı bir başarı olarak nitelendirdi.  Mabruk Mısır ile İsrailli yetkililerin, yeni bir takas anlaşması yapabilmek için görüştüklerini ve uzlaşma kapısını açık bıraktıklarını bildirdi.  Mabruk, yeni takas anlaşmalarının  son şeklini alması ile birlikte ilan edileceğini söyledi.  İsrail hapishanelerinde halen 56 Mısırlı tutuklu bulunuyor.

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