Mısırlı sporculara Rabia işareti yasak

Mısır'da, Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Muhammed Tuni, sporcuların, dini veya siyasi sembol kullanmaları halinde uluslararası ve yerel organizasyonlara katılamayacaklarını bildirdi. Buna göre; Mursi yanlıların sembolü haline gelen Rabia işareti veya benzer sembol kullananlar, spor organizasyonlarına katılamayacak.

Federasyon tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Tuni'nin, milli takım oyuncularıyla toplantı düzenlediği ve 8-11 Kasım'da, Fildişi Sahili'nde düzenlenecek Afrika Gençlik Şampiyonası'nda dini ve siyasi içerikli sembol kullananların, uluslararası ve yerel organizasyonlarda liste dışı bırakılacağı uyarısı yaptığı belirtildi.

Rusya'da ekim ayında yapılan Dünya Savaş Sanatları Oyunları Şampiyonası'nda kung-fu dalında yarışan sporcu Muhammed Yusuf, Rabia işareti yapmış ve kazandığı altın madalyayı almaya giderken Rabia işareti olan bir gömlek giymişti.

Olayın ardından Yusuf hakkında soruşturma açılmış, soruşturma süreci tamamlanana kadar uluslararası müsabakalarda Mısır'ı temsil etmesi yasaklanmıştı.