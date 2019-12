Mısırlı MOSSAD ajanı ‘Haham’ın adamı mı?

İsrail’e bilgi sızdırmak suçuyla Mısır’da hapse atılan Muhammed El Attar, kendisini Tuncay Bubay adlı MOSSAD ajanının görevlendirdiğini söyledi. İddialara göre Bubay, Ergenekon’un kilit ismi Tuncay Güney’in kullandığı onlarca takma addan biri...



Son olarak MİT ajanlığı yaptığı iddiası ortalığı ayağa kaldıran Tuncay Güney, her taşın altından çıkıyor. CIA ve MOSSAD ajanı olduğu da öne sürülen Güney’in adı bu kez de Mısır’da anıldı. Geçen yıl Mısır’da İsrail adına ajanlık yapmaktan tutuklanan ve halen cezaevinde bulunan Kanada vatandaşı Muhammet El Attar’ın polise verdiği ifadede çok ilginç bir detay ortaya çıktı. Attar, birlikte çalıştığı 3 İsrailli’nin isimlerini verdi. Bu üç isim Daniel Levi, Kemal Kosba ve Tuncay Bubay...



Levi’yle tanışma Ankara’da



Ocak 2007’de Mısır’a girerken yakalanan El Attar, ifadesinde kendisine yardım eden İsrailli ajanların bu isimler olduğunu söyledi. Mısır da bu üç isim için Interpol aracılığıyla yakalama emri çıkardı. El Attar, Kahire’deki mahkemede Kanada ve Türkiye’de olduğu sıralarda İsrail gizli servisi MOSSAD için çalıştığını itiraf etti. Mısır ve Kanada basınında çıkan haberlere göre şu anda 32 yaşında olan Muhammet El Attar, Mısır Havayolları’nda çalışan bir babanın oğlu. Dünyanın en büyük İslam üniversitelerinden El Ezher’de eğitim görürken, 2001’de bir trafik kazasına karıştı. Hakkında verilen 3 yıl hapis cezasından kaçmak için Ankara’ya geldi. Burada BM Göçmenler Yüksek Komiserliği’ne başvurarak, eşcinsel olduğunu söyledi ve Kanada’ya sığınma hakkı istedi. İsrail Büyükelçiliği’ne iş başvurusu yaptığı sırada MOSSAD ajanı olduğunu söyleyen Daniel Levi ile tanıştı. Levi, ona din değiştirmesini ve Kanada’ya öyle başvurmasını istedi.



’Gey Araplar’ı araştır’ dedi



El Attar, Ankara’da Hristiyanlığa geçti ve ismini Joseph olarak değiştirdi. 2002’de Kanada’ya iltica etti. Vancouver’da yaşadığı sürede ikinci bir MOSSAD ajanı Kemal Kosba ile tanıştı ve bir restoranda işe girdi. 2005’te son olarak Toronto’ya gitti ve kendisini Tuncay Bubay olarak tanıtan üçüncü bir MOSSAD ajanıyla buluştu. Bubay’ın yardımıyla Imperial Bank of Commerce adlı bir bankada bilgi işlem teknisyeni olarak işe girdi. Bubay’ın El Attar’a verdiği görev Toronto’daki Araplar hakkında istihbarat toplayıp kendisine vermekti. El Attar’a, özellikle eşcinsel ve para sorunu çeken Araplar’a yoğunlaşması istendi.



Üçü de Tuncay Güney mi?



İki yıl boyunca Kosba ve Bubay için çalışan El Attar, getirdiği her istihbari bilgi için 500 dolar kazanıyordu. Kanada’da olduğu sürece Mısır istihbaratının da izlediği adam, geçen yıl ailesini görmek için geldiği Kahire’de havalimanında tutuklandı. El Attar’ın da eşcinsel olması ve Güney gibi Toronto’da yaşaması dikkat çekiyor. El Attar’ın ifadeleri kafaları daha da karıştırdı. Zira saydığı 3 ismin de Tuncay Güney’in kullandığı takma adlar arasında olduğu iddia ediliyor.



CIA Toronto’da evini bastı



Güney hakkında çıkan son kitap “Kara Kutu”da da MOSSAD ajanı olduğu ve Tuncay Bubay adını kullandığı öne sürülüyor. Faruk Arslan’ın kitabına göre, Kahire’de devam eden bir casusluk davasında gıyabında yargılanan ve 15 yıl hapse mahkûm olan Tuncay Bubay isimli MOSSAD ajanının aslında Tuncay Güney olduğu iddia ediliyor. Kitapta, “(...) MOSSAD adına çalışan Türk vatandaşları Kemal Kosba ve Tuncay Bubay, Mısır ve Türkiye’de yaşayan Araplarla ilgili bilgi sağlaması için El Attar’ı ikna etti. El Attar’ı önce Ankara’ya götüren Türk ajanlar, daha sonra 2003’te onu Kanada’ya gönderip bu ülkenin vatandaşlığına geçirdiler ve bir bankada işe yerleştirdiler. El Attar, bankanın bilgi işlem sistemini kullanarak, Mısırlı vatandaşların ve diğer Araplar’ın finansal işlemleri hakkında MOSSAD’a bilgi sızdırıyordu. (...) Bu çalışma 1 Ocak 2007’de El Attar’ın yakalanmasının ardından Kahire Savcılığı El Attar’a Mısır’a karşı ajanlık yaptıran kişilerin Kemal Kosba ve Tuncay Bubay (Güney) adlı Türk MOSSAD ajanları olduğunu ileri sürdü. Şubat 2008’de Muhammed El Attar’ın Mısır’da İsrail lehine casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Kanada’da yaşayan üç isim yine casusluk olayıyla gündeme gelmişti. Bu üç isimden biri olan Daniel Levi, Tuncay Güney’in kullandığı bir isim. Mısır’ın Attar’ı tutuklamasının ardından CIA’ye bağlı bir ekip, Toronto’da Tuncay Güney’in evire baskın yaptı. Baskında CIA ekibinin başında sarışın güzel bir kadın vardı. Güney’e kimliğini gösteriyor ve ilk söylediği şu oluyordu: ” MOSSAD’a çalıştığınızı biliyoruz. “ Arkadaşlarıyla oturan Güney’i, ayrı bir odaya alan CIA ajanı kadın, sadece Attar ile ilgili sorgulamak istiyor. Ancak ilginç bir bilgi ile karşılaşıyor. Alemi birbirine katan, bunca iş karıştıran, CIA ajanı olduğuna CIA’in bile güldüğü Tuncay, İngilizce bilmiyordu.”