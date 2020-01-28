Mısırlı dublör Suriyeli sanılıp ailesinin yanında dövüldü

Payitaht Abdulhamid, Muhafız ve Mehmet Bir Cihan Fatihi gibi dizilerde dublörlük yapan Mısırlı oyuncu Abdelbari Mancy, İstanbul’da kendisini Suriyeli zanneden bir adam tarafından öldüresiye dövüldü.

Hürriyet'ten İlker Sezer'e konuşan Mısırlı dublör, 24 Ocak günü ablası, yengesi ve 3 aylık yeğeniyle birlikte Yenibosna’dan 79F otobüsüne binip, Tepeüstü durağında inmek üzereyken tanımadığı bir şahsın kendisine ‘Neden beni sıkıştırıyorsunuz?’ diyerek seslendiğini söyledi.

Otobüsten inerken bebek arabasını hazırladıkları için ayağa kalktığı belirten Mancy, adama ‘Ben size dokunmadım’ cevabını verdiğini ancak adamın ‘Kes sesini konuşma seni vururum’ diyerek agresif tavrını sürdürdüğünü aktardı.

Kimse yardım etmedi, polisi çağırdım

Saldırıdan dolayı aldığı darbelerle burnu ve kolunda kırıklar oluşan Mancy, "Olay esnasında kavgayı ayırmaya çalışan ablam ve yengem de yumrukların hedefi oldu. Suriyeli olduğumu sandığı için saldırdığını öğrenmeme rağmen 'Suriyeli olmadığımı' söylemedim" dedi.

Olayın ardından kimsenin yardım etmediğini söyleyen Mancy, polisi aradığını ve saldırgandan şikayetçi olduğunu belirtti.