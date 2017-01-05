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Dünya
Deutsche Welle

Mısırlı aktivist serbest bırakıldı

Arap Baharı’nın en tanınmış aktivistlerinden biri olan Ahmed Maher üç yıl tutukluluğun ardından şartlı olarak tahliye edildi.

05 Ocak 2017 21:05

Arap Baharı sırasında sosyal medya üzerinden göstericileri biraraya getiren aktivist Ahmed Maher üç yıl tutukluluğun ardından serbest bırakıldı. Maher, 2013'de izinsiz bir gösteriye katıldığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Mısırlı yargısının tahliye edilmesine karar verdiği aktivist Ahmed Maher, 2011 yılında Mısır eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in otoriter yönetimine karşı yapılan gösterilerin öncü isimlerden biriydi. Mübarek'in devrilmesinde etkili olan 6 Nisan Hareketi'nin kurucularından 36 yaşındaki Maher, Arap Baharı sırasında sosyal medya üzerinden insanları sokaklara çıkması için organize ediyordu.

Avukatı, Maher'in önümüzdeki üç yıl için şartlı olarak tahliye edildiğini belirtti.

Mısır yönetimi seçimle gelen Muhammed Mursi'nin 2013 yazında devrilmesinden bu yana muhaliflere sert bir tutum sergiliyor. Siyasi gösterilere ülkede izin verilmiyor. İnsan hakları savunucularına göre Mısır'da İslamcı ve diğer muhaliflerden binlerce hükümet karşıtı kişi tutuklu bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AP/AFP/DW/DK/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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