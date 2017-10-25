Mısırları, kefil borcunu ödemek için hasat edip satmış

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Karapınar İlçesi\'nde 30 yaşındaki Hüseyin Baştuğ\'un çalındığını ileri sürdüğü 80 dekarlık tarlasındaki mısırları kimin hasat ettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan Tahsin B., Hüseyin Baştuğ\'un ağabeyine kefil olduğunu, o da borcunu ödeyemeyince, kardeşleriyle ortak olduğu tarladaki mısırları hasat edip, sattığını söyledi.

Karapınar kent merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Hasanoba Mahallesi\'nde oturan Hüseyin Baştuğ, geçen 16 Ekim günü jandarmaya giderek, 3 farklı noktadaki yaklaşık 80 dekarlık tarlasındaki mısırın hasat edilip, çalındığını iddia etti. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, bölgede hasat yapan biçerdöver sahipleri ve mahalle sakinleriyle tek tek görüştü. Yapılan görüşmeler sonucu, Hüseyin Baştuğ\'un kardeşleriyle ortak olduğu tarladaki mısırları aynı mahallede oturan Tahsin B.\'nin hasat ettiği saptandı. Tahsin B., jandarmaya teslim olup, olayı anlattı.

Tarlaların Hüseyin Baştuğ ve kardeşlerine ait olduğunu belirten Tahsin B. ifadesinde, \'\'Hüseyin Baştuğ\'un kardeşi Ferit Baştuğ birisinden borç para alırken kefil olmuştum. Ferit Baştuğ, kendisine kefil olurken \'Borcu ödeyemezsem gelir tarladaki mısırları hasat edersin ve borcu ödersin. Kefil olarak sen para ödemezsin\' demişti. Ferit Baştuğ, borcunu ödeyemedi. Ben de biçerdöver kiralayarak, tarladaki yaklaşık 65 ton mısırı hasat edip sattım ve borcu ödedim\" dedi. Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Tahsin B. serbest bırakıldı.



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