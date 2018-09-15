Mısır'ın devrik lideri Mübarek'in 2 oğulluna tutuklama kararı

Mısır mahkemesi, devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in oğulları Ala ve Cemal Mübarek'in "borsada manipülasyon" olarak bilinen davada tutuklanmalarına hükmetti.

Mısır resmi haber ajansına göre, Kahire Ceza Mahkemesi, Ala ve Cemal Mübarek'in yanı sıra 7 büyük iş adamının da yargılandığı "Mısır Ulusal Bankası'nın satışında usulsüzlük" davasını 20 Ekim'e erteledi.



Mahkeme, duruşma tarihine kadar Ala ve Cemal Mübarek'in tutuklanmasına hükmetti.



Öte yandan yargı kaynakları, "Cumhurbaşkanlığı Sarayı için ayrılan 16 milyon dolarlık ödeneği zimmete geçirme" suçlamasıyla yargılanan Mübarek'in oğulları Cemal ve Ala'nın 2015'te serbest kalmalarının ardından "borsada manipülasyon" davasında çıkan kararla tekrar hapse dönebileceklerini belirtti.



Kaynaklara göre, söz konusu mahkeme kararı Mübarek'in oğullarına suç isnat etme anlamına gelmezken, mahkemenin bir sonraki duruşmada mali teminat görmesi durumunda sanıkları serbest bırakması ya da haklarında hapis kararı vermesi ihtimali bulunuyor.



Mısır'da 2012 yılında Mübarek'in oğulları, 7 iş adamı ve Mısır Ulusal Bankası'nın eski yönetim kurulundan 2 kişi bankanın satışından 140 milyon dolar haksız kazanç elde ettikleri suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmişti.