T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır'ın darbe sonrası kabinesi yemin etti

Mısır'da askeri darbe sonrası kurulan yeni kabinede, darbeyi gerçekleştiren Genel Kurmay Başkanı Abdulfettah el-Sisi Savunma Bakanlığı pozisyonunu koruyarak, başbakan yardımcısı görevini de üstlendi

17 Temmuz 2013 00:25

Mısır’da darbe sonrası kurulan hükümet, geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur ve geçici Başbakan Hazem El-Beblavi’nin huzurunda yemin ederek göreve başladı.

euronews'un haberine göre, darbeyi gerçekleştiren Genel Kurmay Başkanı Abdulfettah El-Sisi, geçtiğimiz hafta yaptığı ‘teknokrat hükümeti kurulacak’ açıklamalarının tersine yeni kurulan kabinede  Savunma Bakanlığı pozisyonunu korudu.El Cizre'nin haberine göre Sisi ayrıca, başbakan yardımcısı görevini de üstlendi. İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim’de yeni hükümette koltuğunu koruyanlar arasına girdi.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı ise yaptığı açıklama ile yeni kabinenin yasadışı olduğunu belirterek tanımadıklarını ilan etti. Ülke çok çalkantılı bir süreçten geçerken Muhammed Mursi yandaşları Adeviye Meydanı’ndaki bekleyişlerini ve gösterilerini sürdürüyor.

Teşkilatın, dün yaptığı "Milyonluk Gösteri" çağrısı sonrası başkent Kahire sokaklarına inen binlerce kişinin, Tahrir Meydanı’na çıkan 6 Ekim Köprüsü’nü geçmek istemesi ile olaylar yaşanmıştı. Çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 250’den fazla kişi yaralanmıştı.

Güvenlik güçleri sabah saatlerinde düzenlediği operasyonlarla en az 400 kişiyi tutukladı.

 

ETİKETLER

mısıraskeri darbeyeni kabineabdulfettah el sisibaşbakan yardımcısıadli mansur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24