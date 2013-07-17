Mısır'ın darbe sonrası kabinesi yemin etti

Mısır’da darbe sonrası kurulan hükümet, geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur ve geçici Başbakan Hazem El-Beblavi’nin huzurunda yemin ederek göreve başladı.

euronews'un haberine göre, darbeyi gerçekleştiren Genel Kurmay Başkanı Abdulfettah El-Sisi, geçtiğimiz hafta yaptığı ‘teknokrat hükümeti kurulacak’ açıklamalarının tersine yeni kurulan kabinede Savunma Bakanlığı pozisyonunu korudu.El Cizre'nin haberine göre Sisi ayrıca, başbakan yardımcısı görevini de üstlendi. İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim’de yeni hükümette koltuğunu koruyanlar arasına girdi.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı ise yaptığı açıklama ile yeni kabinenin yasadışı olduğunu belirterek tanımadıklarını ilan etti. Ülke çok çalkantılı bir süreçten geçerken Muhammed Mursi yandaşları Adeviye Meydanı’ndaki bekleyişlerini ve gösterilerini sürdürüyor.

Teşkilatın, dün yaptığı "Milyonluk Gösteri" çağrısı sonrası başkent Kahire sokaklarına inen binlerce kişinin, Tahrir Meydanı’na çıkan 6 Ekim Köprüsü’nü geçmek istemesi ile olaylar yaşanmıştı. Çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 250’den fazla kişi yaralanmıştı.

Güvenlik güçleri sabah saatlerinde düzenlediği operasyonlarla en az 400 kişiyi tutukladı.