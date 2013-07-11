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Dünya

Mısır'ın 2. Ordu Komutanı'na suikast girişimi

Mısır'ın 2. Ordu Komutanı Tümgeneral Ahmed Vasfi, Kuzey Sina bölgesinde saldırıya uğradı

11 Temmuz 2013 20:07

Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde 2. Ordu Komutanı Tümgeneral Ahmed Vasfi'yenin aracına ateş açıldı.
 
Suikast girişimi ile ilgili açıklamayı Mısır Ordu Sözcüsü Ahmed Muhammed Ali yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, Sina'nın eş-Şeyh Zevid bölgesindeki birlikleri denetlemeye gittiği sırada 2. Ordu Komutanı Tümgeneral Ahmed Vasfi'nin aracına yoğun ateş açıldığı belirtildi.
 
Gvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle olay çatışmaya dönüştü. Saldırıyı düzenleyenlerden birinin yakalandığı, diğerinin ise kaçtığı öğrenildi.
 
Açıklamada Tümgeneral Vasfi'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmezken saldırı anında araçta bulunan bir kız çocuğunun yaralandığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
 
Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), saldırıyı kınayan yazılı bir açıklama yayınlayarak, barışçıl olmanın İhvan'ın vazgeçemeyeceği ilkelerinin başında geldiğini söyledi.

 

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