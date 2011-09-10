-Mısır Erdoğan'ı bekliyor KAHİRE (A.A) - 10.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Eylül'de Mısır'a yapacağı ziyaret, 30 yıllık Mübarek rejiminin son bulduğu Mısır'da ilgi ve merakla bekleniyor. Başkentte dün düzenlenen gösteriler sırasında "Erdoğan Cesaret Akademisi açıldı" yazılı pankart taşıyan Mısırlı devrimci gençlerden Muhammed Şafi, "Başbakan Erdoğan'ın İsrail'e karşı onurlu duruşu bizleri mutlu etti. Havaalanında onu karşılayanların arasında en başta ben olacağım" dedi. Erdoğan'ın Mısır halkı tarafından çok sevildiğini söyleyen Şafi, halkın tamamının Başbakan Erdoğan'ı görmek istediğini anlatarak "Eğer Tahrir'den bizlere hitap ederse daha fazla halk kitlesi kahraman olarak gördüğü insanı yakından görme fırsatına erişir" diye konuştu. 25 Ocak tarihinde başlayan halk ayaklanmasının ardından Mısırlı devrimciler, Mübarek'e karşı ilk sesini duyuranın Erdoğan olduğunu belirterek, facebook, twiter ve diğer sosyal paylaşım sitelerinden Erdoğan'ı Kahire'de kahraman gibi karşılama çağrısında bulundular. Mısırlı binlerce genç Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havaalanı'nda Türk bayrakları ile karşılamayı planlıyor. Mısır Başbakanı İsam Şeref, resmi Nil televizyonuna yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler açısından önem taşıdığını belirti. 6 Nisan Hareketi üyesi Ahmet Mecdi Mahmud ise Erdoğan'ı Tahrir'de ağırlamaktan onur duyacaklarını dile getirdi. -"Türkiye, Mısır ve İran bölgedeki en önemli üçgen" Mısırlı ünlü muhalif siyasetçi, Yarın Partisi Lideri Eymen Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye, Mısır ve İran'ın bölgedeki en önemli üçgen olduğunu kaydederek, Erdoğan'ın ziyareti sırasında Türkiye ile Mısır'ın siyasi, iktisadi ve askeri işbirliği yapması gerektiğinin altını çizdi. Başbakan Erdoğan'ın Mısır ziyaretinin iki ülke ilişkilerini daha da sağlamlaştıracağını anlatan Nur, "Kendisine şimdiden hoşgeldin diyoruz. Ben de sayın Erdoğan gibi haksız yere hapis yattım ve hayatlarımız arasında benzerlikler var. Bu nedenle Erdoğan'ın yeri hep özel olmuştur" diye konuştu. Erdoğan'ın başarılı bir lider olduğunu ifade eden Nur, Türkiye'nin İsrail ile diplomatik ilişkilerini en alt düzeye indirmesini de "Erdoğan hükümetinin Türk halkına saygısı" olarak değerlendirdi. El Karame Patisi kurucularından siyasetçi Emin İskender de Başbakanın Mısır ziyaretinde iki ülke arasında askeri anlaşma imzalanmasının imkan dahilinde olduğunu söyleyerek, Türkiye'nin İsrail'e karşı aldığı karar ile bölgedeki rolünü arttırdığına dikkati çekti.