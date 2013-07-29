Mısır'dan Türklere vize kısıtlaması

Mısır'dan Türk vatandaşlarına yönelik vize kolaylığı konusunda bir kısıtlama geldi. İskenderiye, Hurgada ve Şarm Eş-Şeyh kentlerine giden Türk vatandaşları sınır kapısından vize alamayacak.



Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mısır'ın 20-45 yaş grubu Türk vatandaşlarına havalimanında tek giriş pul vize uygulanmasını sonlandırdığı açıklandı.

Yayınlanan mesajda, "Mısır, İskenderiye, Hurgada ve Şarm Eş-Şeyh kentleri için 20-45 yaş grubu Türk vatandaşlarına tek giriş için vize işlemini 26 Temmuz'da durdurdu. Uygulama Kahire Havaalanı'nda ise devam etmekte" denildi.



Mısır'dan vize açıklaması



Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Türk vatandaşlarının Mısır'a girişlerindeki vize uygulamasında herhangi bir değişikliğin olmadığını belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, havaalanında vize alma uygulamasının, turizmi canlandırmak için kafilelere yönelik bir işlem olduğu, ülkeye ferdi giriş yapanların ise Mısır büyükelçilikleri ve konsolosluklarından vize almaları gerektiği ifade edildi.

Yetkililer, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında herhangi bir değişiklik olmadığını ve Mısır makamlarından konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadığını da sözlerine ekledi.