T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır'dan Türklere vize kısıtlaması

Mısır'ın 20-45 yaş grubu Türk vatandaşlarına havalimanında tek giriş pul vize uygulanmasını sonlandırdığı açıklandı

29 Temmuz 2013 10:32

Mısır'dan Türk vatandaşlarına yönelik vize kolaylığı konusunda bir kısıtlama geldi. İskenderiye, Hurgada ve Şarm Eş-Şeyh kentlerine giden Türk vatandaşları sınır kapısından vize alamayacak.
 
Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mısır'ın 20-45 yaş grubu Türk vatandaşlarına havalimanında tek giriş pul vize uygulanmasını sonlandırdığı açıklandı.

Yayınlanan mesajda, "Mısır, İskenderiye, Hurgada ve Şarm Eş-Şeyh kentleri için 20-45 yaş grubu Türk vatandaşlarına tek giriş için vize işlemini 26 Temmuz'da durdurdu. Uygulama Kahire Havaalanı'nda ise devam etmekte" denildi.


Mısır'dan vize açıklaması


Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Türk vatandaşlarının Mısır'a girişlerindeki vize uygulamasında herhangi bir değişikliğin olmadığını belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, havaalanında vize alma uygulamasının, turizmi canlandırmak için kafilelere yönelik bir işlem olduğu, ülkeye ferdi giriş yapanların ise Mısır büyükelçilikleri ve konsolosluklarından vize almaları gerektiği ifade edildi.

Yetkililer, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında herhangi bir değişiklik olmadığını ve Mısır makamlarından konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadığını da sözlerine ekledi.

ETİKETLER

mısırtürkiyevize

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24