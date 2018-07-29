Mısır'dan Türkiye'ye: Gerekirse askeri güç kullanırız

Güney Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’da gerçekleşen bir konferansta Mısır Büyükelçisi Mai Taha Muhammed’in Türkiye’ye karşı ‘askeri güç kullanma tehdidi’nde bulunduğu kaydedildi.

NTV’den Selim Sayarı’nın haberine göre, Lefkoşa’da yapılan ‘Dış Rumlar Konferansı’na İsrail, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri’nin büyükelçileri katıldı. Toplantıda konuşan İsrail Büyükelçisi Aammy Ravel, Rumların tek taraflı doğalgaz aramasına tepki gösteren Türkiye'nin davranışlarını ‘tahrik’ olarak niteledi. Ravel, “Türk tehditleri nedeniyle İsrail'in askeri müdahalede bulunmak zorunda kalmamasını temenni ederim" dedi.

Mısır Büyükelçisi Muhammed de gerekirse Türkiye'ye karşı askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceklerini ifade etti. ABD Büyükelçisi Cathleen Doherty ise Türkiye'nin Rumlara yönelik tavrının ‘Kabul edilemez’ olduğunu söyledi.