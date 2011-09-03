-Mısır'dan Türkiye'nin kararına övgü KAHİRE (A.A) - 03.09.2011 - Mısır'da Nasırcı Karame Partisi Lideri Hamdin Sabbahi, Türkiye'nin İsrail ile ilgili kararını överek, sınırda İsrail Ordusu tarafından 6 askeri öldürülen Mısır'ın da İsrail'e karşı benzer bir eylem planı uygulaması gerektiğini söyledi. Mısır'da yayımlanan bağımsız Yovm El Seba Gazetesi'nin haberine göre, Sabbahi, "Türkiye'nin İsrail ile diplomatik ilişkilerini ikinci katip düzeyine indirmesi, Ankara'daki İsrail Büyükelçisi'ni gönderme ve askeri anlaşmaları dondurma kararı, Türk dış politikasının saygınlığını gösterir" dedi. Mısırlı yetkililerden benzer bir eylem planı uygulamalarını ve İsrail'in Kahire Büyükelçisi'ni göndermelerini isteyen Sabbahi, Türkiye'nin İsrail ile ilgili kararından övgü ile bahsederek, "Türkiye'nin kararı, Türk dış politikasının kendi halkının saygınlık ve yüceliği ile ne derece ilgilendiğini gözler önüne sermiştir" değerlendirmesini yaptı. Söz konusu kararın aynı zamanda Türkiye'nin, uluslararası ve bölgesel menfaatleri ile saygınlığına verdiği önemi gösterdiğine işaret eden Sabbahi, Mısır ile İsrail arasında 1979'da imzalanan Camp David Antlaşması'nın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savundu. İsrail'in Eliyat kentinde meydana gelen saldırının ardından İsrail Ordusu, sınırda görev yapan 6 Mısır askerini öldürmüş, Mısır Hükümeti, İsrail'den Türkiye'nin taleplerine benzeyen isteklerde bulunmuştu.