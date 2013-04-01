Mısır'dan pornoya sınırlama

Mısır pornografik içeriğe sahip web sitelerine girişi engellemeye hazırlanıyor.

Açıklama Ulusal Telekom'dan Şerif Haşim'den geldi

Haşim teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak pornografik içeriklere Mısır'da ulaşılmasını engelleyeceklerini açıkladı.

Ocak ayından beri Mısır'da internet servis sağlayıcıları filtrelerle bu tür web sitelerini bloklamaya çalışıyor.

Bundan sonra bloklamanın da ötesine gidilerek bu sitelere erişim tamamen yasaklanacak.

Al-Masry Al-Youm'un İngilizce yayını olan Egypt Independent gazetesinde yer alan habere göre bu yasaklama işlemi için 3.7 milyon dolarlık bir bütçe ayrıldı.

Kahire Mahkemesi 2009 yılının Mayıs ayında pornografinin ülkenin geleneklerini yok ettiğine, inanışını ve ahlakını olumsuz etkilediğine karar vermişti. Ayrıca mahkeme kararına göre pornografi sosyal ve ulusal güvenlik için de bir tehdit.