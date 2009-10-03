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Dünya

Mısır'dan İsrail'e çağrı: Filistin ile yeniden görüşün

03 Ekim 2009 20:59

Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, İsrail'i, Filistinliler ile kesilen barış görüşmelerine yeniden başlamaya çağırdı.

Hüsnü Mübarek, Silahlı Kuvvetler gazetesine verdiği demeçte, İsrail ve Filistinliler'in nihai barış anlaşmasının önünde engel oluşturan sınırlar, Kudüs'ün statüsü, mülteciler, işgal topraklarındaki İsrail yerleşim birimleri, güvenlik ve suyun kullanımı gibi 6 anahtar konuda görüşmelere yeniden başlamaları gerektiğini söyledi.

Mübarek, ''Şimdi gerekli olan şey, özellikle İsrail liderlerinin göstermesi gereken siyasal iradedir'' dedi.

Görüşmeler, İsrail'in geçen yıl aralık ayında yaptığı Gazze Operasyonu üzerine kesilmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak da dahil İsrail liderleriyle sürekli görüştüğünü belirten Mübarek, görüşmelerin ''kaldığı yerden başlaması gerektiğini, sıfırdan başlamanın kabul edilemeyeceğini'' kaydetti.

Mübarek, İsrail liderlerine, görüşmelerde 6 anahtar konunun tamamının ele alınması gerektiğini söylediğini de bildirdi.

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