-MISIR'DAN GAZZE SINIRINA ÇELİK KULELER KAHİRE (A.A) - 26.12.2010 - Mısır'ın, Filistinli keskin nişancılardan korunmak ve Gazze sınırını gözetlemek amacıyla, sınır boyunca 30 metre yüksekliğinde çelik ve betondan kuleler inşa ettiği bildirildi. Mısır'da yayımlanan Mısıri El Youm Gazetesi'nin haberine göre, isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir güvenlik yetkilisi, söz konusu kulelerin, Refah kentine yakın bölgelerde inşa edildiğini ve ilk bölümün tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti. Yetkili, kulelerin sadece keskin nişancı saldırılarını önlemek için değil, sınır muhafızlarının bölgeyi kontrol etme amacına da hizmet edeceğini ifade etti. Ocak ayında Gazze şeridinden açılan keskin nişancı ateşi ile Mısırlı bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Mısır, Gazze şeridi sınırı boyunca, silah kaçakçılığını önlemek ve Filistinliler'in tüneller aracılığıyla ülkeye sızmasını engellemek için yeraltı çelik duvarı inşa edeceğini daha önce açıklamıştı.