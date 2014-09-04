Mısır’dan fetva: Göbek dansı yarışması yayından kaldırılsın

Mısır’da bugün açıklanan “Göbek dansı yarışması yayından kaldırılsın” fetvasının gerekçesinin, yarışmanın "ahlaki değerlere aykırı olması" ve "Mısır toplumunu İslam karşıtı göstermek isteyen radikal kesimlere hizmet etmesi" olduğu belirtildi.

Mısır'da fetva verme yetkisine sahip Baş Müftülük, kararı sonrası ise yarışma programı Salı gecesi yayınlanmadı. Yarışmayı yayınlayan "Kahire ve Halk" adlı televizyon kanalı ise Sina Yarımadası'nda 11 askerin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle programın ertelendiğini duyurdu.

Haftada üç kez yayınlanacaktı

Göbek dansı yarışmasının, uydudan yayın yapan kanalda haftada üç kez yayınlanması planlanıyordu. Sadece bir kez yayınlanan yarışmanın üç jüri üyesi arasında Mısır'ın önde gelen dansözlerinden Dina da vardı. Yarışmacıların çoğu ise Mısırlı değildi.