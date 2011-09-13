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Dünya

Mısır'dan Esad'a mesaj!

Ümit Çetin13 Eylül 2011Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Başbakan Erdoğan, Suriye'de...

13 Eylül 2011 03:00

T24 - Ümit Çetin13 Eylül 2011Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Başbakan Erdoğan, Suriye'de reformların uygulanmadığını belirterek ülkenin bir iç savaşa doğru sürüklendiği konusunda Suriye Lideri Beşar Esad'ı uyardı.Kahire Üniversitesi İktisat ve Siyasi Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Hukuk Forumu'nda, Mısır ve uluslararası topluma seslenen Erdoğan, Suriye Lideri Beşar Esad'a önemli uyarılarda bulundu. 

Erdoğan özetle şu noktalara değindi:

- Esad reformları yürürlüğe sokamadı, Suriye halkı Esad'a inanmıyor

- Suriye halkı Esad'a inanmıyor. Kendi halkını katleden bir lider meşruiyetini kaybeder.

- Biz Esad'a her türlü desteği ve şansı verdik. Ama şu an görüyoruz ki söz verilen reformlar uygulanmıyor.

- Suriye'nin barışı bizim barışımızdır. Ancak açıkça görülüyor ki Suriye bir iç savaşa doğru gidiyor.


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