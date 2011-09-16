-Mısır'dan 40 işadamı Türkiye'ye gelecek İSTANBUL (A.A) - 16.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ve diğer Kuzey Afrika ülkelerini kapsayan seyahati devam ederken, Mısır'dan 40 işadamının ticari görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye geleceği bildirildi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) yapılan açıklamada, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-Mısır İş Konseyi'nin koordinasyonunda Türkiye'ye gelecek konuk işadamlarının, Adana, Mersin ve Gaziantep'te temaslarda bulunacağı, 18-20 Eylül 2011'de yapılacak ziyaretlerde firmalar arası ikili ticari görüşmelerin yapılacağı kaydedildi. Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield, Mısır'ın, Türk özel sektörü açısından Afrika'ya ve 300 milyonluk Arap pazarına açılan kapı olduğunu ve 40 kişilik Mısırlı işadamları heyetinin Türkiye'nin üç ilindeki işadamlarıyla yapacakları görüşmelerden devrim sonrası Mısır'da Türk işadamlarının önünü açacak ilişkilerin kurulacağını ifade etti. İskenderiye ile Mersin arasında Ro-Ro seferlerinin kısa süre içinde hayata geçeceğini belirten Mansfield, 10 gün süren deniz yolculuğunun 24 saate inmesiyle ticaretin ivme kazanacağını kaydederek, ''Bundan sonraki en önemli konu ülkelerimiz arasında güçlü bir bankacılık ağı tesis etmek olmalıdır. Ayrıca ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesine yönelik olarak iki ülke arasında vize uygulamasının kısa vadede kolaylaştırılması, işadamlarına 3-5 yıl gibi uzun süreli vizelerin verilmesi, orta vadede ise vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasını bekliyoruz'' dedi.