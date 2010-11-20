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Dünya

MISIR'DAKİ KAZADA YARALILAR ARASINDA 2 TÜRK DE VAR KAHİRE (A.A)

20 Kasım 2010 16:24

-MISIR'DAKİ KAZADA YARALILAR ARASINDA 2 TÜRK DE VAR KAHİRE (A.A) - 20.11.2010 - Mısır'da bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaralananlar arasında iki Türk'ün bulunduğu öğrenildi.   Kızıl Deniz kıyısındaki Hurgada'da şoförün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu dün gece meydana gelen kazada yaralananlar arasında Fatma ve Ümit Kurtuluş adlı iki Türk bulunuyor. Türklerin, Kahire'nin 500 kilometre uzağındaki Hurgada Devlet Hastanesinde tedavi edildikleri, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Mısır'daki bazı kaynaklar ölü sayısını 6, bazıları 8 olarak verdi. Yaralı sayısı da yine bazı kaynaklarca 24, bazılarınca 40 olarak duyurulmuştu. İçişleri Bakanlığı kaynakları, kazada ölen ve yaralanan turistlerin Türkiye, Almanya, Danimarka, Ukrayna, Belarus ve Tacikistan vatandaşları olduklarını söylemişlerdi.  

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