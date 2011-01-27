-MISIR'DAKİ GÖSTERİLERDE 2 KİŞİ ÖLDÜ ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de gösteriler sırasında çıkan olaylarda 2 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Hastane kaynakları, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek karşıtı gösterilerin ikinci gününde çıkan şiddet olaylarında ölenlerden birinin gösterici, diğerinin de polis olduğunu belirtti. Öte yandan, polisin göstericilere kötü muamelede bulunduğunu öne süren protestocular, bununla ilgili video görüntülerini internetteki görsel paylaşım sitesi Youtube gibi kanallar üzerinde dünyaya yaymaya çalışıyor. -GÖSTERİCİLER RESMİ BİR BİNAYI ATEŞE VERDİ Mısır'da göstericilerin resmi bir binayı ateşe verdiği bildirildi. Görgü tanıkları, başkent Kahire'ye yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Süveyş liman kentinde şiddetli çatışmaların çıktığını ve göstericilerin molotofkokteylleriyle resmi binayı ateşe verdiğini aktardı. Bu arada, güvenlik güçleriyle göstericiler arasında bugün çıkan çatışmalarda en az 70 kişinin yaralandığı belirtildi. Hastane kaynakları, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek karşıtı gösterilerde yaralananlardan 15'in polis olduğunu ve göstericilerden bazılarının da plastik mermiyle yaralandığını söyledi. -"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ GÜVENCE ALTINA ALACAĞIZ" Mısır Başbakanı Ahmet Nazif, hükümetin, ifade özgürlüğünü güvence altına alacağını söyledi. Resmi haber ajansının haberine göre, Nazif, "Hükümet, ifade özgürlüğünü yasal yollarla güvence altına alma düşüncesinde" dedi. Nazif, Mısır polisinin dünkü gösteriler sırasında itidalli davrandığını belirtti. -BAN'DAN MISIR'A İTİDAL ÇAĞRISI BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, hükümet karşıtı gösteriler sebebiyle Mısır'a itidal çağrısında bulunduğu bildirildi. BM Sözcüsü Martin Nesirky, konuyla ilgili sorular üzerine yaptığı açıklamada, BM'nin Mısır'daki gösterileri ve gerilimi yakından takip ettiğini belirterek, ''Genel Sekreter, Mısır'daki durumun daha fazla şiddete neden olmaması için tüm ilgili tarafları önlem almaya, herkesi itidal içinde davranmaya ve Mısır'daki yetkilileri de halkın meşru endişelerine yanıt vermeye çağırmaktadır'' dedi. Sözcü Nesirky, BM'nin Mısır'daki ve bölgedeki durumu izlemeye devam edeceğini ve her an yardıma hazır olduğunu belirtti.