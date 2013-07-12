Mısır'daki futbol ligine darbe sebebiyle son verildi

Mısır'da süren siyasi istikrarsızlık ve şiddet olayları nedeniyle ülkenin futbol liginin erken sona ermesine karar verildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, dokuz takımlı iki grup halinde oynanan ligin grup liderleri El Ahli ve Zamalek takımları şampiyon ilan edildi.

Port Said kentinde 70'ten fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların ardından Mısır'da lige bir yıl ara verilmiş, geçen Şubat'ta lig yeniden başladıktan sonra da ikili grup formatında oynanması kararlaştırılmıştı.

İki grubu ilk iki sırada bitiren El Ahli, Zamalek, Enppi ve İsmaili takımlarının yarı finalde mücadele etmesi, daha sonra da bu eşleşmeleri geçen takımların ligin finalini oynaması planlanıyordu.

Ancak beş aydır oynanan ligde yine futbol bağlantılı şiddet olayları yaşanması ve Afrika çapında kulüpler düzeyindeki turnuvalarda alınan seyircisiz izleme cezalarından sonra, ülkedeki siyasi sorunlar ve şiddet nedeniyle bu kez ligin erken bitirilmesine karar verildi.

Lider Zamalek'ten itiraz

Mısır Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara ligdeki 18 kulübün büyük çoğunluğu destek verirken, ligi yenilgisiz sürdüren Zamalek ve Enppi kulüpleri karşı çıktı.

Ligin sürmesini isteyen Zamalek, bu olmadığı takdirde kulübe tazminat ödenmesini talep etti.

Ancak Federasyon Başkanı Cemal Allam, karar güvenlik nedenleriyle alındığı için bunu reddeden kulüplerin tazminat istemeye hakkı olmadığını söyledi.

Aslında ligin 29 Haziran'da sona ermesi planlanıyordu. Ancak bu tarihten bir hafta kadar önce başlayan eylemler nedeniyle karşılaşmalar ertelenmişti.

Federasyon, İçişleri Bakanlığı'na ertelenen maçların oynanıp oynanmayacağını sordu, güvenlik yetkilileriyse askeri darbeden sonra yaşanan olaylar nedeniyle maçların oynanamayacağı yanıtını verdi.

Bu kararın El Ahli ve Zamalek takımlarının gelecek sezonki Afrika Şampiyonlar Ligi'ne katılımını nasıl etkileyeceğiyse belirsizliğini koruyor.