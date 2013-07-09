'Mısır'daki darbe Libya ve Tunus'u etkileyebilir'

Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin askeri darbeyle devrilmesinin ardından gözler, Libya ve Tunus gibi Arap Baharı’nın yaşandığı bölge ülkelerine çevrildi. BBC’den Rana Jawad’ın haberine göre, İslamcılar için oy vermeyen Libyalılar da uzun vadede iktidarın niyetinden eşit derecede şüpheli. Habere göre Libyalılar, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesini memnuniyetle karşıladı.

Ordu tarafsız kalmalıydı

Rana Jawad’ın görüştüğü, 2011 yılında Albay Kaddafi'nin yönetimine karşı Bingazi mahkemeleri önünde protestolara katılan Libyalı bir aktivist olan İbrahim, Mursi'nin devrilmesi ardından sadece şunu diyor: "Mısır'da olan Libya'da da olacak. Onlar bunu halkın iradesine korumak için yaptı." Bingazili bir avukat olan Hanna Celal de, Mısır'da madalyonun her iki tarafını da görüyor. Bir aktivist olarak, "Mısırlılar Mursi'ye karşı onurları ve gerçek demokrasi için durdu çünkü bu iş sandıkta bitmiyor" diyor. Ancak bir hukukçu olarak, ordunun müdahalesinin iyi bir fikir olduğunu düşünmüyor ve "Artık çatışmanın parçası haline geldiler, oysa ordu tarafsız olmalı" diye konuşuyor.

Tunus'ta asker müdahil olmaz

Jawad'ın haberine göre, Tunuslular zaten bir adım daha ileri gitmiş durumda. Onlar Mısır'ı şimdiden taklit ediyor gibi görünüyor. Aylar süren kampanyalardan sonra sokaklara milyonlarca insanı dökmeyi başaran genç Mısırlı aktivistler gibi kendi "Tamarod" yani isyanlarını başlattı. Bir Fransız gazetesinin yerel muhabiri olan Taieb Moalla ülkesinin devrik liderinin uzun süre muhalifiydi ve son olaylar karşısında şaşkın olduğunu söylüyor. "Durum açık değil" diyor, "Bu iş açık ve kolaydı eskiden ama şimdi değil." Moalla, milyonlarca kişi ordunun hareketini desteklediği için, Mursi'nin devrilmesini geleneksel anlamda bir darbe olarak görmüyor olsa da, ordunun demokrasiyi ya da insanları korumak için müdahale ettiğine inanmıyor.

Tunus'taki seçimler de ılımlı bir İslamcı partiyi iktidara taşıdı ve bu bazı sınırlı huzursuzluklara neden oldu ama Moalla kendi ülkesinde Mısır'dakinin benzerinin olacağına pek ihtimal vermiyor. "Mısır'ın aksine, bizim ordunun siyasete müdahil olma geleneği yoktur, asker kökenli olan bir liderimiz yoktur" diyor.