Mısır'da çatışmaların şiddeti artıyor

Mısır'da askeri darbenin ardından meydanları terk etmeyen devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi taraftarı göstericilerle askeri müdahaleyi destekleyenler arasında 6 Ekim Köprüsü üzerinde ve radyo-televizyon binasının önünde çatışmalar yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen son bilgilere göre gösterilerde karşıt görüşler arasında yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 17'e, yaralı sayısı ise 210'a ulaştı.

Mısır'da askeri darbenin ardından meydanları terk etmeyen devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi taraftarı göstericilerle askeri müdahaleyi destekleyenler arasında 6 Ekim Köprüsü üzerinde ve radyo-televizyon binasının önünde çatışmalar yaşanıyor. Görgü tanıkları sivil kıyafetli polislerin ve suç grubu "Baltacılar"ın da çatışmaya karıştığını iddia ediyor.Zaman zaman silahların ve molotof kokteyllerinin de kullanıldığı çatışmalarda çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Orduya ait 3 helikopter Tahrir ve çevresinde dolaşırken, devlet televizyonu binası önünde bulunan binlerce Mursi destekçisinin orduya 2 saat süre verdiği, ev hapsinde tutulan devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin salıverilmemesi durumunda devlet televizyonunu işgal edecekleri belirtildi.

Sina yarımadasındaysa, Mısır ordusuna ait kontrol noktalarıyla, El Ariş havaalanı ve Refah'ta bir polis karakoluna silahlı gruplarca saldırı düzenlendi. Saldırılarda bir asker hayatını kaybetti, iki asker de yaralandı.

Saldırılar sonrası Mısır, Gazze sınırını kapattı. Süveyş ve Güney Sina'da ordu alarm durumuna geçti ve bölgede olağanüstü hal ilan edildiği açıklandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Mısır ordusuna ait helikopterler El-Ariş Havaalanı'na yakın bölgeleri bombaladı.

Bugün Cuma namazı sonrası başlayan gerilim Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Bedii'nin "Meydanları terk etmeyeceğiz" açıklamasının ardından daha da arttı.Ülkede çıkan çatışmalarda 6 kişi hayatını kaybetti.

Devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi destekleyen göstericiler, Giza bölgesinden Mısır Devlet Televizyonu'na doğru yürüyüşe geçti. Ordu kuvvetleri, Mursi karşıtları ile yandaşlarının karşı karşıya gelmesini engellemeye çalışsa da zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Kahire'deki 6 Ekim köprüsünde iki grup arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü. Ölen kişinin hangi tarafta olduğu ise bilinmiyor.

AA'nın haberine göre ise ülkenin güneyindeki Asyut kentinde, valilik binası önünde, güvenlik güçleri ile Muhammed Mursi'yi destekleyen göstericiler arasında çatışmada çıktı. Çatışmada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Başkent Kahire'de, taraftarları devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ordu tarafından ev hapsinde tutulduğu Savunma Bakanlığı'na yürüdü. Uluslararası haber ajansı Reuters, yüzlerce Mursi taraftarının açılan ateşle durdurulduğunu ileri sürdü. Mısır Sağlık Bakanlığı, olaylarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin de yaralandığını açıkladı. Mısır ordusundan yapılan açıklamada ise, askerlerin göz yaşaratıcı gaz ve kuru sıkı kullandıkları belirtildi. Açıklamada askerlerin mermi kullanmadığı da vurgulandı. Mursi ev hapsinde tutulurken, Müslüman Kardeşler'den en az 300 yönetici de gözaltına alındı.