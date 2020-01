-Mısır'daki çatışmalarda 12 ölü KAHİRE (A.A) - 04.02.2012 - Mısır'da Çarşamba günü Port Said kentinde bir futbol maçından sonra çıkan olayların ardından, iktidardaki Yüksek Askeri Konsey'i protesto eden göstericiler ile güvenlik kuvvetlerinin çatışması sonucu ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Mısır Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli kentlerinde devam eden çatışmalarda toplam 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin kadar protestocu ve polisin yaralandığını bildirdi. Port Said olaylarının ardından çıkan çatışmalarda ölen protestoculardan 5'nin başkent Kahire'de, 7'sinin ise Süveyş kentinde hayatlarını kaybettikleri kaydedildi. İktidardaki Mısır Yüksek Askeri Konsey'i sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, ülke menfaatleri için çatışma ortamından uzak durulması gerektiğini belirterek "birlik" çağrısı yaptı. Yüksek Askeri Konsey'in açıklamasında ülke içindeki ve dışındaki bazı grupların Mısır'ı hedef aldığı kaydedilerek olaylar ile ilgili isim verilmeden bazı gruplar suçlandı. Yüksek Askeri Konsey'in barışçıl taleplere ve haklara her zaman saygılı olduğu ve bunların yanında durduğu belirtilen açıklamada, Mısırlılardan tahriklere kapılmamaları istendi.