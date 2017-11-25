Mısır’daki cami saldırısında ölü sayısı 305'e yükseldi

Mısır’ın Sina yarımadasının kuzeyinde bulunan El Ariş kentindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 305’e yükseldiği açıklandı. Savcılıktan yapılan açıklamada, 128 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırı noktasında yaklaşık 30 terörist bulunduğunu kaydeden başsavcılık açıklamasında, saldırganların IŞİD bayrağı taşıdığını ifade edildi.

Mısırlı yetkililer, saldırıyı ciplerle gelen ve DEAŞ bayrağı taşıyan 25-30 kişilik bir grubun yaptığını açıkladı. Ölenlerden 27'sinin ise çocuk olduğu kaydedildi.

The Independent’a konuşan bir askeri kaynak, cuma namazı kılanlara makineli tüfekler ve roket güdümlü el bombalarıyla saldıran kişilerin kullandıkları araçların hava saldırılarında yok edildiğini söyledi. Kaynak, “Mısır hava kuvvetleri teröristlerin izini sürüyor ve onların araçlarının 2-3 tanesini yok etti” diye konuştu. Diğer askeri kaynaklar da araçların içindeki herkesin öldüğünü ancak bu iddiayı bağımsız olarak kanıtlamanın şu anda mümkün olmadığını ifade ettiler.

Cuma namazı sırasında El Rawda camiinde gerçekleşen saldırıda ilk olarak bomba kullanıldığı ardından da cemaatin üzerine ateş açıldığı belirtilmişti. Olay yerine varan ilk ambulanslar da silahlı saldırıya uğrarken, ülkede üç günlük yas ilan edilmişti.

Görgü tanıkları silahlı adamları taşıyan dört arazi aracının namazın başlamasından kısa bir süre önce Al Rawda Camii’ne geldiğini söylemişti. Caminin imamı Şeyh Muhammed Abdül Fatih Zowraiq de en az 10 saldırgan olduğunu ve gelişigüzel şekilde ateş açıldığını kaydetmişti.

"İntikamı alınacak"

Mısır Devlet Başkanı Abdül Fettah El Sisi de “Silahlı kuvvetler ve polis şehitlerimizin intikamını alacak, elinden gelen tüm gücü kullanarak güvenliği ve istikrarı yeniden temin edecek” açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye'den Mısır mesajı

Başbakan Yıldırım konuyla ilgili "Mısır'daki hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Cuma namazında insanların üzerine bombaları, mermileri yağdırmak ne insanlığa ne İslamiyet'e sığar" ifadesini kullanmıştı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da ''Türkiye bu olay vesilesiyle Mısır halkının ve Mısır devletinin yanındadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadelede her türlü işbirliğine 'ama'sız ve amansız hazırdır" şeklinde konuşmuştu.